Sein Platz ist an einer der berühmtesten Orgeln der Welt: Seit 36 Jahren spieltdie Cavaillé-Coll-Orgel in der Pariser Kirche Saint-Sulpice; zu seinen Vorgängern gehörten unter anderem Marcel Dupré und. Letzterer spielt auch eine wichtige Rolle in Daniel Roths Solo-Recital amin der: Mit Widors letzter Orgelsinfonie, die den Beinamen „Romanae“ trägt, krönt Roth sein Debüt-Konzert an der großen Kuhn-Orgel im Alfried Krupp Saal. Dem französischen Repertoire widmet sich der aus dem elsässischen Mülhausen stammende Organist weiterhin mit Werken vonund. NebenFantasie und Fuge g-Moll, BWV 542 stellt Daniel Roth, der seit vielen Jahrzehnten zu den international führenden Konzertorganisten zählt, außerdem zwei Kompositionen aus eigener Feder vor: das „Gloria Patri“ aus dem „Livre d’orgue pour le magnificat“ und die „Petite rhapsodie sur une chanson alsacienne“.