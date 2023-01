Der weltweit gefragte Cellistist Gastsolist im: Am(19:30 Uhr Konzerteinführung „Die Kunst des Hörens“, 20:00 Konzertbeginn) ist er in der Philharmonie Essen mitVariationen über ein Rokoko-Thema zu erleben. Daniel Müller-Schott musiziert regelmäßig mit vielen wichtigen internationalen Orchestern, darunter das London Symphony und das London Philharmonic Orchestra, die Berliner Philharmoniker, das Tonhalle-Orchester Zürich sowie die großen amerikanischen Klangkörper wie das New York Philharmonic. Die Rokoko-Variationen sind ganz von der Sehnsucht des Komponisten nach einer anderen Welt getrieben, stand Tschaikowski doch am Vorabend seiner größten Lebenskrise, die im darauffolgenden Jahr in eine tragisch endende Scheinehe mündete. Das Werk greift nicht auf die Epoche des Rokoko zurück, sondern klingt in seinem Gestus eher nach der klassischen Phase von Wolfgang Amadeus Mozart. Als zweites Werk präsentieren die Essener Philharmoniker die schwärmerische und klangprächtige Sinfonie Nr. 2 e-Moll von. Die Leitung hat Generalmusikdirektor(€ 17,00-41,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de