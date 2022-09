Blechbläser des Royal Concertgebouw Orchestra zu Gast

RCO Brass spielen am Samstag, 1. Oktober, um 20:00 Uhr in der Philharmonie Essen

Im Anschluss neues Format „Zugabe im Club“

Im ersten Konzert der „Artist in Residence“-Reihe präsentierte sich das Royal Concertgebouw Orchestra in der Philharmonie Essen bereits in Bestform. Dass allein schon die Blechbläser*innen des königlichen Klangkörpers aus Amsterdam ein musikalisches Erlebnis sind, wird nun der zweite Auftritt zeigen: Amformieren sich elf Bläser*innen und drei Schlagwerker zum Ensemble. Gemeinsam begleiten sie das Publikum mit höfischen, theatralen und folkloristischen Tänzen auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise durch Frankreich, Russland, Italien, Norwegen, Rumänien und die Türkei. Und nach dem rund zweistündigen Programm im Alfried Krupp Saal geht es mit dem neuen Formatweiter: Im Restaurant „Philharmonie Club“ erwartet der Musikjournalist Daniel Finkernagel die Musizierenden zum unterhaltsamen Gespräch und zur musikalischen Zugabe. Dabei werden sie so manche Überraschung bereithalten. Alle Konzertbesucher*innen sind dazu herzlich eingeladen.Vor fast zwanzig Jahren präsentierten sich die Blechbläser*innen des Royal Concertgebouw Orchestra erstmalig als eigenständiges Ensemble – und das ausgerechnet in den USA, wo es eine große und exzellente Brass-Band-Szene gibt. Ihre Konzerte in New York und Philadelphia wurden damals so enthusiastisch aufgenommen, dass sie als „RCO Brass“ weitermachten. In passgenau auf ihre Lippen geschriebenen Arrangements klassischer und moderner Meisterwerke zeigen die Weltklasse-Musiker*innen aus Amsterdam bis heute perfektes Ensemblespiel und überragende solistische Qualitäten.(€ 25,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de