Mit zwei eindrucksvollen Passionswerken ist in der Philharmonie Essen amdie Leidensgeschichte Christi zu erleben. Auf dem Programm steht zunächst die „Matthäuspassion“ von, der einen Großteil seines Lebens in Königsberg wirkte. Das Werk aus dem Jahr 1663 ist ein frühes, staunenswertes Meisterwerk. Ohne allzu opernhafte Geste entwickelt diese Komposition in rezitativisch-arioser Knappheit, durchflochten von Luther-Chorälen, einen überwältigenden Sog. Als stimmige Fortsetzung auf den Tod Jesu folgt mitebenso kontemplativem wie ausdrucksstarkem „Stabat Mater“ (1728) eine berührende Klage um den Gekreuzigten. Zwei besondere Werke also, die auch eine besondere Darbietung erfahren: durch das auf die Musik dieser Zeit spezialisierte Ensemble, geleitet von ihrem Gründer, begleitet vom(€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de