Bachs Musik steht bei "La vie du Christ" an drei Abenden im Zentrum

Der französische Dirigentstellt sich in dieser Spielzeit gemeinsam mit seinem Vokal- und Instrumentalensembledem Publikum derals Residenz-Künstler vor. Nach einem Bach-Händel-Programm und der Aufführung des „Deutschen Requiems“ von Brahms im vergangenen Herbst kommt es nun zum zentralen Projekt der Reihe: Unter dem Titel(das Leben Christi) beleuchten drei Konzerte vomdie Stationen „Geburt“, „Leiden“ und „Auferstehung“ Jesu. Im Mittelpunkt steht dabei die Musik von. So stehen zum Auftakt amunter anderem drei Kantaten des „Weihnachtsoratoriums“ auf dem Programm. Ambringt Bachs „Johannespassion“ die Leidensgeschichte Christi zum Ausdruck. Das letzte Konzert amlenkt schließlich den Blick mit dem „Osteroratorium“ und dem „Himmelfahrtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach auf Auferstehung und Himmelfahrt. Zur Seite steht Raphaël Pichon ein hochkarätiges Solo-Ensemble mit Julian Prégardien (Tenor), Huw Montague-Rendall (Bariton), Ying Fang (Sopran), Sara Mingardo (Alt), Laurence Kilsby (Tenor) und Christian Immler (Bass).Das Ensemble Pygmalion wurde 2006 von Raphaël Pichon gegründet. Die Formation besteht aus einem Chor und einem Instrumentalensemble, musiziert wird auf historischen Instrumenten. Das Repertoire reflektiert das musikalische Erbe von Bach bis Mendelssohn, von Schütz bis Brahms oder von Rameau bis Berlioz. Das in der Opéra national de Bordeaux beheimatete Ensemble konzertiert in der Philharmonie de Paris, in der Opéra Royal de Versailles und beim Festival d’Aix-en-Provence sowie in großen Konzertsälen unter anderem in Deutschland, Amsterdam, London und Hongkong. Pichon und Pygmalion nehmen ihr Publikum stets mit auf faszinierende und mitreißende Klangreisen, die meist zugleich erhellende musikalische Verbindungslinien zwischen Renaissance und Romantik aufzeigen. „Mein Credo“, so sagte der impulsive Dirigent einmal, „ist recht einfach: Man muss ein Repertoire mit einem roten Faden aufbauen.“Einzelpreis pro Konzert: € 33,00Mini-Package für alle drei Konzerte zum Vorteilspreis: € 78,00Einzelkarten sowie das Mini-Package sind ab 3. Februar erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de Julian Prégardien, Evangelist, Tenor | Huw Montague-Rendall, Jesus, BaritonYing Fang, Sopran, Maria Jacobi, Eine Seele | Sara Mingardo, Alt, Maria Magdalena, Eine Seele Laurence Kilsby, Tenor, Ein Mensch | Christian Immler, Bass, Pilatus, Johannes, Eine SeelePygmalion | Raphaël Pichon, DirigentArie "Süßer Trost, mein Jesus kömmt" aus der Kantate "Süßer Trost, mein Jesus kömmt", BWV 151"Weihnachtsoratorium", BWV 248, Kantate Nr. 1 "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage""Es ist ein Ros entsprungen""Weihnachtsoratorium", BWV 248, Kantate Nr. 3 "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen"Duett "Jesus soll mein alles sein" aus der Kantate "Singet dem Herrn ein neues Lied", BWV 190"Weihnachtsoratorium", BWV 248, Kantate Nr. 5 "Ehre sei dir, Gott, gesungen"Kantate "Gloria in excelsis Deo" zum 1. Weihnachtstag, BWV 191Freitag, 4. März 2022, 20:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal"O Traurigkeit, O Herzeleid!"Teil I der "Johannespassion", BWV 245Kantate "Sehet, wir geh'n hinauf gen Jerusalem", BWV 159 (Auswahl)Choral "Christe, du Lamm Gottes" aus Teil II der "Johannespassion", BWV 245"Ecce, quomodo moritur"Teil II der "Johannespassion", BWV 245Samstag, 5. März 2022, 20:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal"Oster-Oratorium", BWV 249Arioso "So heb ich denn mein Auge sehnlich auf" aus dem Passions-Pasticcio "Wer ist der, so von Edom kömmt", BWV 1088/247Arie "Vergib, o Vater, unsre Schuld" aus der Kantate "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen", BWV 87"Himmelfahrts-Oratorium", BWV 11Sonntag, 6. März 2022, 17:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal