Adventskonzerte in der Philharmonie Essen finden digital statt

Die Philharmonie Essen bleibt zwar bis Mitte Januar geschlossen, Musikfreunde kommen dennoch auf ihre Kosten: Mit digitalen Live-Konzerten und Aufzeichnungen aus dem Alfried Krupp Saal und dem RWE Pavillon kommen die Musikerinnen und Musiker ins heimische Wohnzimmer. So lässt sich die Advents- und Weihnachtszeit mitAuftritten der Essener Philharmoniker, des Pianisten Alexander Krichel und dem Kettwiger Bach-Ensembles zuhause auf ganz besondere Weise gestalten. Den Live-Auftakt machen Tomáš Netopil und diemit ihremam– zur besten Sendezeit, gleich nach den Nachrichten des Tages. Auf dem Programm stehen Beethovens vierte Sinfonie und Brahms’ Doppelkonzert a-Moll, op. 102 mit dem 1. Konzertmeister Florian Geldsetzer und dem Solocellisten der Philharmoniker Armin Fromm. Zu einem großen Weihnachtskonzert laden am dritten Adventwochenende diemit einem stimmungsvollen Programm von Barock bis zu internationalen Weihnachtsliedern ein: Mit von der Partie amsind die Aalto-Sopranistin Christina Clark und der Organist Wolfgang Kläsener. Amkann das Publikum den Pianistenmit Beethovens „Sturm-Sonate“, Schumanns „Kreisleriana“ und Liszts „Venezia e Napoli“ aus dem Zyklus „Années de Pèlerinage“ erleben. „Christmas Brass“ heißt es dann am vierten Adventssonntag,: Einder Essener Philharmoniker lässt neben Bachs d-Moll-Konzert (BWV 596) unter anderem auch Miniaturen aus Tschaikowskis „Nussknacker“-Suite erklingen. Nicht fehlen darf schließlich dasam zweiten Weihnachtstag: Das traditionelle Konzert kann man nun mit dem Kettwiger Bach-Ensemble unter der Leitung von Wolfgang Kläsener live amin digitaler Form genießen. Und in den eigenen Wänden gilt natürlich: Mitsingen erlaubt!Philharmonie-Orgelkustos Wolfgang Kläsener lässt zudem an allen Adventssonntagenertönen: Die thematisch auf den jeweiligen Sonntag bezogenen Bach-Choräle werden im Rahmen des „Musikalischen Adventskalenders“ der Theater und Philharmonie Essen veröffentlicht.Ein Großteil der Konzerte wird auch kurze Zeit nach dem jeweiligen Premieren-Stream für einen begrenzten Zeitraum aufrufbar sein.Einen ganz besonderen adventlichen Gruß richtet die Philharmonie Essen darüber hinaus exklusiv an Menschen, die an Demenz erkrankt sind: Ein Video mit dem Blechbläser-Quintett der Essener Philharmoniker erhalten neben vielen Pflegeeinrichtungen auch Pflegekräfte und Angehörige, die das aufgenommene Konzert auch im privaten Umfeld zeigen können.