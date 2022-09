Aalto-Theater ist wieder mit mobiler Produktion unterwegs

„Minne, Mord und Melodram“: Premiere am 26. September 2022 im Essener „Paulinum“

Musiktheater-Aufführungen in Seniorenheimen, Hospizen, Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten und Schulen: Mit dem vom NRW-Landesprogramm „Neue Wege“ geförderten Projekt „AaltoMobil“ besucht das Aalto-Theater seit zwei Jahren Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, eigenständig in das Theater oder den Konzertsaal zu kommen. Jetzt steht bereits die sechste Premiere auf dem Plan: „Minne, Mord und Melodram“ heißt das Stück, das am 26. September zunächst in der Senioreneinrichtung „Paulinum“ in Essen-Haarzopf zu sehen ist. In der temporeichen Inszenierung mit ganz viel Musik von der „Dreigroschenoper“ über „Kiss me, Kate“ bis zu Liedern von Franz Liszt und Robert Schumann dreht sich alles um Schach und Shakespeare. Für beides braucht man Teilnehmende mit großer Leidenschaft: Hier wie da werden gegnerische Parteien in Schach gehalten, die feinen Damen spielen strategische Züge und, wenn man gerade noch ruft: „Ein Königreich für ein Pferd“, wird man auch schon Schach matt gesetzt. Und so entwickelt sich schnell eine gemeinsame Partie zu einem mörderischen Spiel …



Das Projekt „AaltoMobil“ startete im Sommer 2020 – aufgrund der Pandemie als Online-Stream. Inzwischen konnte das Aalto-Musiktheater schon sechs unterschiedliche mobile Premieren präsentieren: Neben Kurzfassungen von Opern wie beim „Kriminaltango mit Carmen“ und „Vogelfänger im Kreuzverhör“ standen eine 60er-Jahre-Show, eine einstündige Zusammenfassung der Ring-Tetralogie von Richard Wagner und das Komponistenporträt „Mozarts phonetischer Fingerabdruck“ auf dem Programm. Trotz der Pandemie hatten Hunderte von Menschen die Gelegenheit, die unterhaltsamen Geschichten in ihren jeweiligen Einrichtungen vor Ort zu erleben.



Einrichtungen, die Interesse an einer mobilen Aufführung haben, können sich gerne melden bei:



Christina Tumat, christina.tumat@aalto-musiktheater.de



Marie-Helen Joël, mariehelen.joel@aalto-musiktheater.de



Minne, Mord und Melodram



Premiere Montag, 26. September 2022, 14:30 Uhr, Paulinum „In Haarzopf“ (PAREA GmbH), Essen



Weitere bislang geplante Vorstellungen:



26.9.2022, 16:00 Uhr, Paulinum „In Haarzopf“ (PAREA GmbH), Essen



27.9.2022, 14:30 und 16:00 Uhr, Paulinum „An der Wickenburg“ (PAREA GmbH), Essen



28.9.2022, 14:30 und 16:00 Uhr, PAREA GmbH Oberhausen



29.9.2022, 16:15 Uhr, Fliedner-Dorf der Theodor-Fliedner-Stiftung, Mülheim an der Ruhr



30.9.2022, 16:15 Uhr, Fliedner-Dorf der Theodor-Fliedner-Stiftung, Mülheim an der Ruhr



Die Veranstaltungen sind nicht öffentlich. Bei Interesse an einer Berichterstattung bin ich gerne behilflich.



Musikalische Leitung Oliver Malitius



Konzept, Buch und Inszenierung Marie-Helen Joël, Marijke Malitius



Kostüme Melina Rosenbaum | Regieassistenz Sandra Paulkowsky



Dramaturgie und Organisation Christina Tumat



Sprecherin Marie-Helen Joël | Sprecher Thomas Büchel | Klavier Oliver Malitius



Percussion Benjamin Leuschner



Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRW KULTURsekretariat