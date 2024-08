The Illusionist Distiller´s Edition 2024 - Willkommen im Wilden Westen. Release am 9.9.2024.

The Illusionist Distillery GmbH

Mit heutigem Sitz in Hohenbrunn bei München wurde The Illusionist Distillery 2015 in einem Münchner Hinterhof gegründet. Mit ihrem ersten Produkt „The Illusionist Dry Gin“ brachten zwei Freunde den ersten Gin mit Farbwechsel auf den deutschen Markt. Seit 2022 hat sich auch ihr dunkler Bio-Rum etabliert. Auch dieser wartet mit Neuheiten auf: Der Rum wird nachhaltig durch Acoustic Ageing gereift. Der Illusionist Masquerade, eine alkoholfreie Alternative zu Gin, ist seit 2023 das dritte Produkt im Portfolio.



