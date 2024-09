Drink Pink: The Illusionist Distillery unterstützt Pink Ribbon Deutschland im Rahmen des Breastcancer Awareness Month

The Illusionist Distillery feiert im Oktober nicht nur die Farbe Pink, sondern setzt sich auch für einen gesünderen Alltag ein. Je verkaufter Flasche Masquerade im hauseigenen Onlineshop spendet die Distillery 2€ an Pink Ribbon Deutschland, um lebensrettende Initiativen, Aufklärung und Prävention durch die Organisation finanziell zu unterstützen. Die alkoholfreie Alternative The Illusionist Masquerade und ihr magischer Farbwechsel von Blau zu Pink steht symbolisch für die Teilnahme an der Aufklärung zum Thema Brustkrebs. Es soll zu einem ausgewogenen Lebensstil und bewusstem Konsum anregen. Jede Flasche Masquerade steht für Solidarität, jeder Schluck für einen kleinen Fortschritt.Weitere Informationen: https://www.theillusionist-gin.com/... Jeder Cocktail zählt! Gastronomen können ebenfalls an der Aktion teilnehmen. Für jede Flasche The Illusionist Masquerade, die im Oktober verwendet wird, spendet die Illusionist Distillery ebenfalls 2€ an die Organisation Pink Ribbon Deutschland. Für weitere Infos und den genauen Ablaufplan meldet euch direkt bei sales@theillusionistdistillery.com