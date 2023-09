Ab September neu: The Illusionist Distillery präsentiert ihren zweiten Gin: „The Illusionist Gin FC Bayern München Edition“

Die Illusionist Gin FCB Edition verblüfft mit neuem Farbwechsel im Stil des Vereins und überzeugt mit einer fruchtig-beerigen Rezeptur.

Es wundert nicht, dass der FC Bayern München für den zweiten Gin aus dem Hause der Illusionist Distillery Pate steht. The Illusionist Distillery ist bekannt für ihre wegweisenden Produkte und legt sich auch mit dieser Edition mächtig ins Zeug. Das Ergebnis ist ein brombeerschwarzer Gin, der durch die Zugabe von Tonic Water seine Farbe in ein kräftiges FC Bayern Rot verändert. Die 11 Botanicals ergeben zusammen ein abgestimmtes Geschmackserlebnis, das den Anforderungen anspruchsvoller Drink-Liebhaber und Fans des deutschen Rekordmeisters gerecht wird. Im Vordergrund stehen Wacholdernoten, Brombeere, Limette und Rotklee. Den hohen Qualitätsanspruch setzt die Illusionist Distillery fort und verzichtet selbstverständlich auch bei der FCB Edition auf künstliche Aromen.



La Bestia Negra



Das Design und der neue Farbwechsel dieses Gins sind von der FC Bayern Legende der „La Bestia Negra“ (spanisch für Angstgegner) inspiriert. Ein kräftiger und magisch anmutender Geist umhüllt diese Spirituose. Wie ein unbändiges Tier wartet der schwarze Gin, seine volle Kraft zu entfalten und in seiner Verwandlung zu begeistern. Dieser legendäre Geist wird in der Essenz des Illusionist Gin FC Bayern München Edition eingefangen.



Das Team um die Gründer Tim Steglich und Max Muggenthaler vereint nach wie vor die Neugier auf Neues und Unbekanntes. „Eine FC Bayern Edition und unseren zweiten Gin zu kreieren, stellte uns auf die Probe. Unbedingt wollten wir unserem Anspruch auf Innovation, Geschmack und Ästhetik gerecht werden. Und auch dem FC Bayern München mit seiner Tradition und Siegeswillen. Hier musste sehr viel unter einen Hut“, erzählt Tim Steglich. „Nach jahrelangem Training in der Illusionist Distillery ist unser Team nun in Top-Form. Nur so konnten wir wieder etwas Neuartiges und Überraschendes schaffen. Gerade der passende Farbwechsel war eine Herausforderung“, ergänzt Max Muggenthaler.



Perfect Serve



Zutaten:



-5cl Illusionist Gin FCB Edition



-20cl hochwertiges Indian Tonic Water



-Eiswürfel



Garnitur: Brombeeren und Limettenzeste



Im Überblick



Der Illusionist Gin “FC Bayern München” Edition wird ab dem 14. September in allen FCB Stores und im Onlineshop des FC Bayern zum Preis von 35,90 Euro erhältlich sein.

Im Anschluss gibt es den Gin deutschlandweit beim ausgewählten Fachhandel und Online. Auch für die Gastronomie wird das neue Illusionist Produkt verfügbar sein. Die Markteinführung wird unterstützt durch das Vertriebsteam von gdp Global Drinks Partnership, Social-Media-Aktivitäten und Messeauftritten (z.B. Barconvent Berlin oder Made in Minga im Oktober 2023).