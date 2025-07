Am 26. Mai 2025 wurde das Kameha Grand Bonn zur Bühne für Spitzenkulinarik – natürlich mit BOAR Gin.

Das Halbfinale des renommierten Wettbewerbs Koch des Jahres versammelte die besten Nachwuchstalente der deutschsprachigen Spitzengastronomie. Zwölf Kochteams traten mit einem Ziel an: das Finale in Essen.



Mitte im Geschehen: BOAR – der Premium Gin aus dem Schwarzwald.

Als exklusiver Partner war BOAR Gin Teil dieses einzigartigen Events – und nicht nur das: Inmitten hochkarätiger Menüs, kreativer Geschmacksexplosionen und emotionaler Jury-Entscheidungen setzte BOAR Gin sensorische Akzente und unterstrich, was echte Qualität bedeutet. Ob als Signature Drink, Pairing oder Digestif – BOAR Gin wurde zum Highlight für Gäste, Fachjury und Szenegrößen zugleich.



Nach einem historischen Halbfinale mit Punktgleichstand zieht erstmals ein Finalfeld aus sieben Köch:innen ins Rennen um den Titel „Koch des Jahres 2025“ ein.



Grand Hall Zollverein, Essen

Montag, 17. November 2025 | 12:00 – 00:00 Uhr

