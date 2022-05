GreenCard Lotterie der US-Regierung: Über 500 Deutsche gewinnen GreenCard für die USA

Im großen Finale der GreenCard Lotterie hat die US-Regierung am vergangenen Wochenende die Gewinner der begehrten Eintrittskarte für die Vereinigten Staaten gezogen. Mehrere Millionen Menschen weltweit hatten sich um eine der 55.000 Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen beworben, die von der US-Regierung jährlich nach dem Zufallsprinzip verlost werden.Deutlich über 500 Gewinner aus Deutschland sind unter den erfolgreichen Teilnehmern, schätzt Holger Zimmermann, Gründer und Geschäftsführer der Beratungsagentur The American Dream , die seit über 25 Jahren USA-Fans und Auswanderungswillige betreut. „Seit vielen Jahren unterstützen wir die Mehrheit aller deutschen Teilnehmer bei ihrer Bewerbung – so können wir verlässliche Hochrechnungen abgeben“, so Zimmermann.Eine Bewerbung für die neue GreenCard Lotterie 2022 kann ab sofort eingereicht werden. Gute Neuigkeiten gibt es für USA-Fans, die durch einen Erlass der Regierung Trump bisher von der Lotterie ausgeschlossen waren: Seit 2019 musste für die Teilnahme an der Lotterie ein gültiger Reisepass vorgelegt werden. Dieses für viele Teilnehmer aus bürokratischen oder politischen Gründen erhebliche Hindernis ließ die Teilnehmerzahl von ehemals über 14 Millionen auf nur noch 7 Millionen jährlich sinken.Ein US-Bundesrichter hob den entsprechenden Erlass aufgrund von Formfehlern vor kurzem wieder auf . So kehrt der ursprüngliche Sinn der GreenCard Lotterie und der Leitsatz der USA als weltoffenes Land zurück:Die GreenCard Lotterie wurde in den 1990er Jahren ins Leben gerufen, um die kulturelle Vielfalt der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Sie hat seitdem unzähligen qualifizierten und amerikabegeisterten Einwanderern ein Leben in den USA ermöglicht, darunter auch rund 32.000 Deutschen.Die weltweit begehrte GreenCard ist der Inbegriff des amerikanischen Traums. Das Einwanderungsvisum kann zwar auch durch die Arbeitsstelle oder eine Familienzusammenführung beantragt werden, doch für die meisten Menschen ist die Teilnahme an der GreenCard Verlosung der einzige Weg, um in den USA arbeiten oder sich dort niederlassen zu können.Die staatlich anerkannten Auswandererberater von The American Dream helfen seit 1996 bei allen Anliegen mit dem Ziel USA – sowohl bei der Antragstellung zur Lotterie als auch ganz konkret bei der Planung der Auswanderung , der Beantragung von Business- oder Touristen-Visa oder der Entsendung von Mitarbeitern in die USA.KontaktBüro Berlin: Danckelmannstr. 9, 14059 Berlin, Telefon: +49-30-511 0 511Büro New York: The American Dream, 1345 Ave of the Americas, 2nd floor TAD, New York, NY 10105