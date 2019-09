GreenCard Lotterie 2019: Verschärfte Regeln, höhere Chancen

Pressemitteilung BoxID: 768286 (The American Dream - US GreenCard Service GmbH)

Mit Spannung erwarten USA Fans und Auswanderungswillige jedes Jahr den Startschuss für die sogenannte GreenCard Lotterie, bei der jährlich 55.000 Einwanderungsvisa für die USA verlost werden.In diesem Jahr hat die US-Regierung allerdings neue Tücken bei der Antragstellung eingebaut. Bedingung für die Teilnahme ist jetzt ein gültiger Reisepass und auch die Anforderungen an das biometrische Passbild wurden verschärft.Laut Holger Zimmermann, staatlich zugelassener Auswanderungsberater der Agentur The American Dream, steigert dies jedoch die Chancen auf einen Gewinn erheblich: Weil in Ländern wie Russland oder der Ukraine – die bislang am meisten von der Lotterie profitiert hatten - nur ein Bruchteil der Bevölkerung über einen Reisepass verfügt, dürfte die Teilnehmerzahl drastisch sinken. Weltweit rechnet Zimmermann dieses Jahr mit nur rund 5 Millionen Bewerbern. Im Vorjahr waren es noch über 16 Millionen.Weitere Infos unter www.americandream.de/dv-2021-teilnahmeregeln