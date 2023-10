TEFRA Travel Logistics bietet integrationsfähige Buchungs-Schnittstelle für Vertriebspartner:innen

Der TEFRA Gepäckservice stellt allen Vertriebspartner:innen ab sofort eine neue Schnittstelle für ihre Buchungsstrecke zur Verfügung. Damit werden nun alle Aufträge an das Hamburger Unternehmen automatisch übermittelt. Die Schnittstelle ermöglicht es Nutzer:innen die gewünschten Dienstleistungen abzurufen: Abholung sowie die Zustellung durch den Gepäckservice werden dabei nach Postleitzahl überprüft. Dadurch werden Kund:innen in Echtzeit ausschließlich Zeiten präsentiert, die tatsächlich zur Verfügung stehen und die Übertragung des Auftrags an TEFRA findet anschließend problemlos und ohne zusätzlichen Aufwand statt.Die neue Schnittstelle transportiert allerdings nicht nur alle wesentlichen Informationen zur Buchung, sondern ermöglicht den Vertriebspartner:innen auch eine vollintegrierte Methode, um die Buchung für den Endkunden nahtlos in die eigene Buchungssoftware oder die gängigen Midofficesysteme zu integrieren. So kann der Gepäckservice auf der eigenen Website angeboten und direkt gebucht werden.Das Produktportfolio des TEFRA Gepäckservices umfasst den Haus-Haus-Service, den Haus-Schiff-Service und den Haus-Flughafen-Service. Die Abfrage der Lieferzeiten sowie die Übertragung der Aufträge wird jeweils von einer REST-API ermöglicht.„Unser Ziel bei der Entwicklung der Schnittstelle war es, die Prozesse so reibungslos wie möglich zu gestalten. "Wir freuen uns sehr, dass dies nun möglich ist und dass der TEFRA Gepäckservice ab sofort auch in bereits eingesetzte Softwarelösungen integriert werden kann.", erklärt Carsten Leder, Geschäftsführer der TEFRA Travel Logistics GmbH.Interesset:innen können sich bei Fragen entweder per Mail oder telefonisch an Herrn Stefan Grebenstein unter info@mpcnet.de oder 07154-1786-10 melden.