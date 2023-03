Heiß im Trend, cool im Glas: TEEKANNE cold & fresh in Bio-Qualität

Cold, fresh und in Bio-Qualität: Mit dem neuen Früchte- und Kräutertee-Sortiment cold & fresh zum kalt Aufgießen inspiriert von den beliebten „homemade lemonades“ aus der Gastronomie sorgt TEEKANNE ab Mai 2023 in vier abwechslungsreichen Geschmacksrichtungen für die Extraportion Abkühlung im Sommer.



Warme Tage wecken den Wunsch nach kühler Erfrischung und sommerlichen Getränken. Erfrischend und lecker sollen sie sein – und am besten in Bio-Qualität. Doch handelsübliche Kaltgetränke enthalten oft viel Zucker und künstliche Zusatzstoffe. Für selbstgemachte Durstlöscher sind wiederum Zeit, Muße und die richtigen Zutaten im Haus gefragt. Hausgemachte Bio-Erfrischungen ohne hausgemachten Stress gibt es ab diesem Frühjahr von TEEKANNE. Mit dem neuen Bio-Kaltaufguss-Sortiment TEEKANNE cold & fresh, kommen ab Mai 2023 herrlich erfrischende Sommergetränke in vier Geschmackskombinationen in den Handel, die im Handumdrehen zubereitet sind. TEEKANNE cold & fresh vereint aromatische Früchte und spannende Kräuter in Bio-Qualität im Beutelformat – ganz ohne Zucker und ohne Kalorien.



Cold & fresh in vier Geschmacksrichtungen: Heiß begehrt, kalt genossen



TEEKANNE cold & fresh bringt ab Mai mit sommerlichen Sorten Abwechslung ins Glas. Die vier Früchte- und Kräutertee-Kompositionen „Grapefruit-Minze-Ingwer“, „Orange-Rosmarin“, „Pfirsich-Maracuja“ und „Zitrone-Minze“ sind inspiriert von den beliebten „homemade lemonades“ aus der Gastronomie und sorgen für kühlen Teegenuss bei warmen Temperaturen – egal ob auf der Sonnenliege im Garten oder beim digitalen Business-Meeting auf dem Balkon. Die Zubereitung ist dabei denkbar einfach: Den Teebeutel ins Glas geben, mit kaltem Wasser aufgießen, 8 Minuten ziehen lassen und genießen. So kann der Sommer kommen!



Empf. VK-Preis: TEEKANNE cold & fresh: 2,99 EUR