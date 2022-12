Die Innovation von TEEKANNE: Power-T sorgt mit drei neuen Bio-Kräutertees und -Früchtetees für den Koffein-Kick

Mit Power-T bringt TEEKANNE ab Januar 2023 erstmals ein Sortiment koffeinhaltiger Kräutertees und Früchtetees in den Handel.

Morgenmuffel? Mittagstief? Oder auf der Suche nach einem Energie-Kick am Nachmittag? Statt zu zuckerhaltigen Energy-Drinks, Kaffee & Co. zu greifen, können alle, die auf der Suche nach einem natürlichen Energiebooster sind, ab Januar 2023 einfach nur den Wasserkocher einschalten. Denn mit dem neuen Sortiment TEEKANNE Power-T bekommen Teetrinker und Teetrinkerinnen die Extraportion Energie ganz unkompliziert aus dem Teebeutel. Woran das liegt? Am Koffein: In jedem Beutel der drei Sorten Power-T Berry, Power-T Mint und Power-T Orange steckt nämlich genauso viel Koffein wie in einer Tasse Kaffee. Damit vereint TEEKANNE erstmals Kräutertees und Früchtetees mit natürlichem Koffein, gewonnen aus Grüntee-Extrakt sowie aus Kaffeebohnen. Die drei beliebten Geschmacksrichtungen Beere, Minze und Orange überzeugen außerdem sowohl durch ihre ausgewählten Bio-Zutaten als auch durch die speziell für Power-T sorgsam zusammengestellten Rezepturen.



Power T – Purer Bio-Genuss und natürlicher Koffein-Kick vereint im Teebeutel



Kräuter- und Früchtetees zählen in Deutschland zu den beliebtesten Sorten bei Teetrinkern und Teetrinkerinnen. Alle die, die zukünftig nicht auf den Geschmack von Kräuter- oder Früchteteemischungen in Bio-Qualität verzichten wollen, aber gleichzeitig auf der Suche nach einem Koffein-Kick sind, finden in TEEKANNE Power-T ab Januar 2023 den perfekten Partner gegen kleine Müdigkeitstiefs. Gegenüber Kaffee, Energydrinks und Co. punkten die drei neuen Sorten zusätzlich sowohl durch ihre geschmackliche Vielfalt als auch durch die Natürlichkeit der Zutaten. Dabei entspricht eine Tasse Power-T Berry, Power-T Mint oder Power-T Orange jeweils dem Koffeingehalt einer Tasse Kaffee. Mit sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen und nach 5 bis 8 Minuten Ziehzeit entfalten die drei Sorten des neuen Power-T-Sortiments ihren energiegeladenen Geschmack.



Empf. VK-Preis: TEEKANNE Power-T: 2,99 EUR