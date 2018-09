Technische Hochschule Wildau auf dem Ausbildungstag Süd-Ost am 13. September 2018 im FEZ-Berlin

12.09.18

„Erst mal Abi und was kommt dann?“ – Dr. Andreas Preiß

„Von Lasern und Windrädern“ – Torsten Döhler

„Telematik fezt?!“ – Janine Breßler

„Biologie trifft Technik / Lernen von der Natur“ – Dr. Anita Wesolowski

„Mal etwas anderes, das uns tagtäglich über den Weg läuft: Verkehrssystemtechnik“ – Prof. Dr. Christian Liebchen

Unter den mehr als 80 Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die sich am Donnerstag, dem 13. September 2018, beim „“ impräsentieren, ist auch die Technische Hochschule Wildau. Am Stand des TH-Zentrums für Studienorientierung und Beratung können sich Schülerinnen und Schüler über die aktuellen Studienangebote in Ingenieurwissenschaften, Technik, Wirtschaft und Informatik informieren.Zudem bietet die TH Wildau auf der traditionellen Bildungsmesse im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick ein umfangreiches Vortragsprogramm an:Der Ausbildungstag Süd-Ost im FEZ-Berlin hat von 10 bis 14 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.