Juristisches Wissen zum "regelkonformen Verhalten" praxisnah vermittelt

Im Rahmen seiner Lehrveranstaltung „Compliance“ (Regelkonformes Verhalten)organisierte Prof. Dr. iur. Carsten Kunkel für rund 20 Studierende des 5. Fachsemesters im Bachelorstudiengang „Wirtschaft und Recht“ der Technischen Hochschule Wildau am 8. Januar 2018 eine Exkursion zu Berliner Niederlassungen von Großkanzleien und der Deutschen Kreditbank (DKB). Im Mittelpunkt stand ein breites Spektrum von compliance-relevanten Themen. Einen ganzen Tag lang konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Vorträgen und Diskussionen anschaulich anhand zahlreicher pressebekannter Fälle über die Anforderungen anwaltlicher bzw. unternehmerischer Praxis in diesem Bereich informieren.



So wurden bei der Kanzlei Noerr etwa die kartellrechtliche Compliance und einige ihrer Besonderheiten – so im Rahmen von Kronzeugenregelungen – sowie die arbeitsrechtliche Compliance wie auch Besonderheiten der Compliance im Rahmen von Unternehmenskäufen und –übernahmen erläutert. Bei der DKB gab die entsprechende Fachabteilung einen Überblick über die Complianceorganisation und das Compliancemanagement der Bank sowie speziell über die Betrugs- und Geldwäscheprävention. Im Mittelpunkt des Besuchs bei der Kanzlei Gleiss Lutz standen unter anderem Fragen zum gewerblichen Rechtsschutz und zum IT-Recht. Zum Abschluss gab die Kanzlei CMS einen Abriss über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Corporate Compliance in einer Aktiengesellschaft und einer GmbH.



Zum Vortragsprogramm in den Unternehmen gehörte jeweils auch ein Überblick über Berufseinstiegschancen, Praktika und mögliche Tätigkeiten als Werkstudierende. Einstimmiger Wunsch der Studentinnen und Studenten: Solche Einblicke in die Praxis einschließlich der Möglichkeit, Berufsperspektiven kennenzulernen, sollte es zukünftig noch mehr geben.

