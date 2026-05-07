Studieren an der TH Lübeck heißt individuelle Betreuung – Spitzenbewertungen im Hochschulranking
In diesem Jahr wurden vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) zwei Studiengänge neu bewertet. Im Fokus der deutschlandweiten Befragung von Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften standen die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit. Für die Technische Hochschule Lübeck gingen für den Zeitraum 2026/27 die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Wirtschaftsingenieurwesen (WIng) an den Start.
BWL-Studierende an der TH Lübeck überzeugt von der Studienorganisation
Im Studiengang BWL wird die Studienorganisation von den befragten Studierenden mit 4,4 von 5 Sternen als sehr gut bewertet und landet damit sogar über dem bundesweiten Durchschnitt von 4,3 Sternen. Vor allem der Zugang zu Lehrveranstaltungen ohne lange Wartezeiten ist dabei ausschlaggebend, aber auch die Teilnehmer*innenanzahl wird durchweg positiv bewertet: Was meinen Studiengang und meine Hochschule besonders auszeichnet, ist die persönliche Atmosphäre durch die überschaubaren Semestergrößen, sagt BWL-Student Leander Goetsch.
Wirtschaftsingenieure schätzen Prüfungsorganisation an der TH Lübeck
Im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen überzeugt aus Sicht der Studierenden vor allem die Prüfungsorganisation. Mit 4,3 Sternen liegt die Bewertung insgesamt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 3,9. Besonders positiv bewerten die Studierenden dabei die Möglichkeit, Prüfungen wiederholen zu können (4,6 Sterne an der TH Lübeck zu 3,8 Sternen im Mittelwert aller Hochschulen). Aber auch die Transparenz des Prüfungssystems (4,4 zu 4,1), die Vorbereitung auf die Prüfungsanforderungen (4,3 zu 4,1) und die Vielfalt der Prüfungsformen (4,2 zu 3,9) schlagen positiv zu Buche.
TH Lübeck in zwei Bereichen in der Spitzengruppe
Neben den Befragungen der Studierenden können die Hochschulen für verschiedene Unterstützungsangebote rund um den Studieneinstieg ebenfalls Punkte im Ranking sammeln. Die TH Lübeck kann sich in gleich zwei Bereichen zur Spitzengruppe zählen: im Kontakt zur Berufspraxis und bei der Unterstützung am Studienanfang. BWL-Student Max Oberdörster sagt dazu: An der Technischen Hochschule Lübeck empfinde ich insbesondere die Praxisnähe unserer Dozenten als äußerst gewinnbringend, da sie theoretische Inhalte durch Erfahrungen aus dem Berufsalltag ergänzen und dadurch einen exzellenten Einblick in verschiedene Tätigkeitsfelder als Vorbereitung auf das spätere Berufsleben bieten.
Auch an der TH Lübeck: Gute Chancen auf Wunschstudienplatz
Für angehende Studierende könnte das kommende Wintersemester 2026/27 besonders interessant werden. Aufgrund des weitestgehend ausfallenden Abiturjahrgangs in Schleswig-Holstein entspannt sich die Bewerbungssituation in einigen Fächern. Cort-Dennis Hachmeister, Experte für das Thema Hochschulzugang beim CHE, rät daher: Studieninteressierte sollten sich aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr auch dort bewerben, wo sie in anderen Jahren vielleicht zurückhaltender gewesen wären. In manchen Wunschstudiengängen könnte es zum Wintersemester deutlich bessere Zulassungschancen geben als bisher.
Das Studienangebot der TH Lübeck richtet sich aber grundsätzlich nicht nur an Interessierte mit einer allgemeinen Hochschulreife. Generell ist ein Studium mit einer beruflichen Qualifikation, wie einem Meister- oder Technikerabschluss, ebenfalls möglich.
Über das CHE Hochschulranking
Das CHE Hochschulranking, das seit zwanzig Jahren exklusiv im ZEIT Studienführer und auf ZEIT ONLINE erscheint, ist der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Es bietet Bewertungen zu mehr als 10.000 Studiengängen an deutschen Hochschulen. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung bewertet es auch, wie Studierende die Praxisnähe ihrer Studiengänge und berufsvorbereitende Maßnahmen einschätzen. Das gesamte CHE Hochschulranking mit rund 120.000 befragten Studierenden ist online auf HeyStudium abrufbar.
Bewerbungsportal der TH Lübeck bereits geöffnet
Studieninteressierte können sich seit dem 1. Mai 2026 für das Wintersemester 2026/2027 bewerben. Für die zulassungsbeschränkten Studiengänge ist das Bewerbungsportal bis zum 15. Juli 2026 geöffnet, für zulassungsfreie bis zum 31. August 2026. Wer sich noch nicht sicher ist, welcher Studiengang es am Ende werden soll, kann am 29. Mai 2026 beim Lübecker Campustag unter anderem Labore der TH Lübeck anschauen und Lehrende sowie Studierende kennenlernen. Weitere Unterstützung gibt es durch die Studienberatung der TH Lübeck und die Studienlotsen.
Das sagen die Studierenden der TH Lübeck
"An der Technischen Hochschule Lübeck empfinde ich insbesondere die Praxisnähe unserer Dozenten als äußerst gewinnbringend, da sie theoretische Inhalte durch Erfahrungen aus dem Berufsalltag ergänzen und dadurch einen exzellenten Einblick in verschiedene Tätigkeitsfelder als Vorbereitung auf das spätere Berufsleben bieten."
Max Oberdörster, BWL
"Die inhaltliche Vielfalt meines BWL-Studiums an der TH Lübeck begeistert mich sehr, vor allem die Möglichkeit der Vertiefung in einen bestimmten Bereich, wie bei mir dem internationalen Management. Die Module sind generell sehr abwechslungsreich und eröffnen uns Einstiege in unterschiedlichste Berufe, je nach persönlichen Präferenzen."
Anton Daniel, BWL
"Was meinen Studiengang und meine Hochschule besonders auszeichnet, ist die persönliche Atmosphäre durch die überschaubaren Semestergrößen. Der direkte Kontakt zu den Professorinnen und Professoren erleichtert den Austausch enorm - fachliche Fragen, organisatorische Anliegen oder Unstimmigkeiten können schnell, unkompliziert und auf Augenhöhe geklärt werden."
Leander Goetsch, BWL
"Ich studiere im zweiten Semester BWL und erlebe die Hochschule als sehr bereichernd. Besonders schätze ich die gute Abstimmung der Module sowie das Engagement der Professoren, die großen Wert darauflegen, dass wir die Inhalte wirklich verstehen."
Janna Schoemann, BWL
"Mir gefällt es sehr, dass viele der Dozenten und Dozentinnen und Professoren und Professorinnen direkte Beispiele aus dem Arbeitsleben anführen und die Vorlesungen damit aktiv gestalten. Außerdem gefällt mir die Größe des Studiengangs, da es durch die geringere Anzahl an Studierenden zu intensiveren Lehrveranstaltungen kommt und ein reger Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden ermöglicht wird."
Max Offt, BWL
"Das Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen an der TH Lübeck war für mich sowohl persönlich als auch fachlich eine sehr lehrreiche Zeit. Das Studienfach ist sehr vielfältig aufgebaut und Student*innen bekommen die Möglichkeit, verschiedene Fachbereiche kennenzulernen. Mit dem Master kann man seinen gewählten Schwerpunkt und das Wissen weiter vertiefen. Die Lehre in einer angenehmen Größe und Atmosphäre macht Spaß und motiviert zum Lernen."
Leia Gadzali, Wirtschaftsingenieurwesen
"Der Studiengang ist für mich die ideale Verbindung aus technischen sowie wirtschaftlichen Inhalten und bietet mit den Vertiefungsrichtungen eine gute Möglichkeit, seinen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Kleine Kursgrößen ermöglichen es, sich individuell einzubringen und Themen zu vertiefen. Durch anwendungsorientierte Projekte, auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen, gewinnt man zusätzlich einen guten Einblick in die Praxis."
Celina Essing, Wirtschaftsingenieurwesen
"Das Wirtschaftsingenieurwesen-Studium gibt einem durch die vielen unterschiedlichen Themen verschiedene Blickwinkel auf Probleme und Lösungen."
Nurije Krasniqi, Wirtschaftsingenieurwesen
"Der starke Praxisbezug sowie die vielfältigen Möglichkeiten für ein Auslandssemester haben mich optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet."
Steffen Mehrmann, Wirtschaftsingenieurwesen