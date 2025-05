Studieren an der TH Lübeck: Spitzenplätze im CHE Hochschulranking dank Praxisorientierung und individueller Betreuung

16 Studiengänge der TH Lübeck wurden dieses Jahr neu vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) bewertet. Das Ergebnis überzeugt: Insbesondere die hervorragende Betreuung durch die Lehrenden und die hohe Praxisorientierung stechen bei den Studiengängen der TH Lübeck hervor. Auch der Zugang zu den Lehrveranstaltungen wird als sehr gut bewertet – lange Wartezeiten oder überfüllte Seminare sind an der einzigen Technischen Hochschule Schleswig-Holsteins kein Thema.Richtig gut abgeschnitten hat beispielsweise der Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen und -management. Studentin Marie Deumeland bestätigt diese Ergebnisse für ihren Studiengang: „Ich fühle mich in meinem Studiengang sehr gut unterstützt. Die Dozierenden beraten einen gut darin, sein Studium so zu gestalten und auszurichten, wie es für einen persönlich am besten passt. Mir wurde sehr gut dabei geholfen, mein Auslandssemester in mein Studium so zu integrieren. Dadurch kann ich es trotzdem in Regelstudienzeit abschließen.“Auch in den Elektrotechnik-Studiengängen wird die Betreuung großgeschrieben: „Die Lehrenden bringen fundiertes Fachwissen mit, was in der Praktikumsbetreuung zum Beispiel im Modul Digitaltechnik sehr wertvoll ist. Ich nehme dadurch viel Wissen mit, das über die Praktikumsaufgabe hinausgeht. Die kleinen Gruppengrößen kommen dem ebenfalls zugute“, sagt die Studentin Carla Ebel.Besonders gute Jobaussichten haben Absolvent*innen der TH Lübeck auch dadurch, dass die Studiengänge besonders praxisorientiert ausgerichtet sind. Maschinenbau Studentin Svenja Scheffler hebt diesen Aspekt besonders hervor: „Was im Hörsaal beginnt, endet bei uns oft in der Werkstatt oder im Labor. Genau das macht dieses Studium für mich so besonders. Ob wir die Luftströmung an Flugzeugtragflächen sichtbar machen oder die Eigenschaften von Stahl durch gezieltes Härten verändern – wir probieren das alles an Maschinen und Prüfständen aus. Wir messen Motoren, konstruieren im Rapid-Prototyping-Verfahren funktionierende Bauteile und programmieren eigene neuronale Netzwerke. Begreifen kommt von Greifen. Also nicht nur Theorie, sondern Technik zum Anfassen.“In diesem Jahr wurden 16 Studiengänge der TH Lübeck erfolgreich gerankt: Allgemeine Elektrotechnik, Angewandte Chemie, Architektur, Bauingenieurwesen, Biomedizintechnik, Elektrotechnik – Energiesysteme und Automation, Elektrotechnik – Kommunikationssysteme, Hörakustik, Maschinenbau, Mechatronik, Nachhaltige Gebäudetechnik, Physikalische Technik, Regenerative Energien Online, Stadtplanung sowie Umweltingenieurwesen und -management. Die Ergebnisse sind unter: https://studiengaenge.zeit.de/ranking zu finden.Das CHE Hochschulranking, das seit zwanzig Jahren exklusiv im ZEIT Studienführer und auf ZEIT ONLINE erscheint, ist der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Es bietet Bewertungen zu mehr als 10.000 Studiengängen an deutschen Hochschulen. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung bewertet es auch, wie Studierende die Praxisnähe ihrer Studiengänge und berufsvorbereitende Maßnahmen einschätzen. Das gesamte CHE Hochschulranking mit rund 120.000 befragten Studierenden ist online auf HeyStudium abrufbar.Studieninteressierte können sich ab dem 15. Mai 2025 für das Wintersemester 2025/2026 bewerben. Für die zulassungsbeschränkten Studiengänge ist das Bewerbungsportal bis zum 15. Juli 2025 geöffnet, für zulassungsfreie bis zum 31. August 2025. Wer sich noch nicht sicher ist, welcher Studiengang es werden soll, kann am 23. Mai 2025 beim Lübecker Campustag unter anderem die Labore der TH Lübeck anschauen und Lehrende sowie Studierende kennenlernen. In der Studienorientierung helfen außerdem die Studienberatung und die Studienlotsen der TH Lübeck weiter. Alle Informationen gibt es unter: www.th-luebeck.de