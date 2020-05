Pressemitteilung BoxID: 797705 (Technische Hochschule Lübeck)

Studiengänge BWL und Wirtschaftsingenieurwesen der TH Lübeck erzielen Spitzenpositionen im CHE Ranking

Zum wiederholten Male: Die Ergebnisse des CHE Hochschulrankings im neuen ZEIT-Studienführer für das Jahr 2020 bestätigen den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck) eine sehr gute Qualität. In einer ersten offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse für Schleswig-Holstein heißt es: „Die Technische Hochschule Lübeck hält einen sehr guten Kontakt zur Berufspraxis und bietet eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang. Studierende des Fachs Wirtschaftsingenieurwesen bewerten die Unterstützung für ein Auslandsstudium sehr gut.“



Im vorliegenden Ranking wurde die BWL in den Kategorien ‚Unterstützung am Studienanfang‘ und ‚Kontakt zur Berufspraxis in die Spitzengruppe gewählt. In den zwei weiteren Kategorien ‚Allgemeine Studiensituation‘ sowie ‚Betreuung durch Lehrende‘ sorgten die befragten Studierenden für einen oberen Platz in der Mittelgruppe.



Der Dekan des Fachbereichs Maschinenbau und Wirtschaft Prof. Dr. Nils Balke sowie die Prodekanin und Wirtschaftsprofessorin Prof. Dr. Karen Cabos sehen die äußerst gute Bewertung für die Studiengänge BWL und Wirtschaftsingenieurwesen in der Praxisorientierung und im Engagement der Lehrenden.



„Ich habe ein strukturiertes Herangehen an Problemstellungen erlernt und ein lösungsorientiertes Denken entwickelt“, sagt eine, die es wissen muss und beschreibt damit ihre persönliche Entwicklung durch das Studium. Melanie Knorr ist Studentin im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Dieser Studiengang ist ebenfalls in den Kategorien ‚Unterstützung am Studienanfang‘ und ‚Kontakt zur Berufspraxis‘ in die Spitzengruppe gerankt. Die Kategorien ‚Betreuung durch Lehrende‘ und ‚Allgemeine Studiensituation‘ konnten eine gute Positionierung in der Mittelgruppe belegen.



Besonders erfreut aber zeigt sich der Dekan des Fachbereichs MW über die dritte Spitzengruppen-Platzierung in der Kategorie ‚Internationale Ausrichtung‘. „Das herausragende Ergebnis zeigt die sehr gute Verbindung des Studiums mit der Unternehmenspraxis und verdeutlicht die guten Studienbedingungen. Ermöglicht wird dies insbesondere durch den engen Kontakt zwischen Studierenden und den engagierten Lehrenden sowie zu unseren internationalen Partnern.“, sagt Balke nach Bekanntwerden der Rankingergebnisse.



Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen werden in das Ranking einbezogen. Neben Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Internationalität stützt sich das Ranking insbesondere auf Urteile von Studierenden.

