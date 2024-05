CHE Ranking: mit Informatik an der TH Lübeck bestens vorbereitet in den Beruf starten

Der neue ZEIT Studienführer 2024/2025 veröffentlicht Auszüge aus dem aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Neben Fakten zu den Bereichen Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von 120.000 Studierenden zu ihren Hochschulen. Informatik an der TH Lübeck schneidet dabei in Bezug auf den Kontakt zur Berufspraxis in der Spitzengruppe ab.Dazu sagt der Studiengangsleiter, Prof. Dr. Stefan Krause: „Wir bereiten unsere Studierenden schon in den Lehrveranstaltungen bestens auf die Berufspraxis vor. Dafür haben wir beispielsweise das Softwaretechnik-Projekt eingeführt. Über ein ganzes Semester arbeiten die Studierenden in kleinen Gruppen an einer bestimmten Aufgabe und tauschen sich wie in einem Unternehmen mit den anderen Teams über ihre Erfahrungen und Fortschritte aus.“Zudem zeigten sich die Studierenden sehr zufrieden (3/3 Punkten) mit dem Austausch mit externen Praktiker*innen. „Wir bekommen von vielen Unternehmen die Rückmeldung, dass sie sehr gute Erfahrungen mit unseren Absolvent*innen gemacht haben. Das freut uns natürlich sehr“, ergänzt Prof. Krause.Das Ranking ist ab sofort digital bei HeyStudium auf ZEIT ONLINE unter heystudium.de/ranking abrufbar.In Schleswig-Holstein liegt die Zufriedenheit mit der allgemeinen Studiensituation laut dem aktuellen CHE Ranking leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Trotzdem sind auch die Studierenden in Schleswig-Holstein mit ihrem Studium überwiegend zufrieden.46 Prozent aller bewerteten Fachbereiche an Hochschulen in Schleswig-Holstein erhielten mindestens vier von maximal fünf Sternen.Das CHE Hochschulranking, das exklusiv im ZEIT Studienführer und auf HeyStudium von ZEIT ONLINE erscheint, ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit mehr als 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Das Ranking umfasst Beurteilungen von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule sowie Fakten zu Studium, Lehre und Forschung für mehr als 10.000 Studiengänge an deutschen Hochschulen.