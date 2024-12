Drehorgelserenade im Technik Museum Speyer

Am 22. Februar 2025 verwandelt sich das Technik Museum Speyer wieder in eine faszinierende Bühne für nostalgische Klänge: Die Drehorgelserenade lädt Besucher ein, ein besonderes musikalisches Event inmitten Europas größter Raumfahrtausstellung zu erleben. Bei der Abendveranstaltung sorgen Drehorgelspieler mit einer Vielzahl an Instrumenten und Darbietungen für ein stimmungsvolles Programm, das die Symbiose von Tradition und Technik in beeindruckender Weise hör- und fühlbar macht.



Die Besucher erwartet eine zauberhafte Reise durch die Welt der Drehorgeln und eine nostalgische, zugleich einmalige Veranstaltung, die Vergangenheit und Gegenwart auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Zahlreiche Drehorgelspieler begeistern das Publikum mit einem vielseitigen Repertoire, das von klassischen Melodien über bekannte Volkslieder bis hin zu modernen Hits reicht. Die Mischung aus mitreißenden Rhythmen und vertrauten Klängen lädt zum Mitsingen und Genießen ein. Als besonderes Highlight des Abends haben die Gäste zudem die Möglichkeit, eine Fahrt in einem traditionellen Karussell zu erleben, die das charmante Abendprogramm perfekt abrundet.



Neben den musikalischen Highlights dürfen sich die Gäste auf ein All-Inclusive-Angebot mit einer Auswahl an Speisen und Getränken freuen. Die Eintrittskarten kosten 38 € und können im Vorverkauf erworben werden. Mitglieder des Fördervereins des Museums erhalten Sonderkonditionen. Die Veranstaltung am 22. Februar 2025 beginnt um 19 Uhr.

(lifePR) (