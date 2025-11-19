Besondere Umgestaltung im Technik Museum Speyer

Story Box-ID: 1042982
In Zusammenarbeit mit Ausbildern und Auszubildenden der Strabag wurde das historische Zweiwegefahrzeug "Faun" aus den 1930er-Jahren im Technik Museum Speyer eindrucksvoll inszeniert. Kreativität, fachliches Know-how und eine hohe Motivation aller Beteiligten haben die gemeinsame Gestaltung ermöglicht.
Ein neuer, acht Meter langer Gleisabschnitt ermöglicht nun die Präsentation des Fahrzeugs. Strabag stellte dafür die benötigten Materialien bereit. Gemeinsam mit der Werkstatt des Technik Museum Speyer wurde das Gleis innerhalb eines Tages gebaut. Durch die neue Präsentation wird der historische Einsatzbereich des "Faun" anschaulich erlebbar und fügt sich harmonisch in die große Fahrzeug- und Techniklandschaft des Museums ein.
Durch die kontinuierliche Arbeit an der Ausstellung sorgt das Technik Museum Speyer dafür, Technikgeschichte verständlich, anschaulich und zeitgemäß zu vermitteln. Das Technik Museum Speyer bedankt sich herzlich bei den Strabag‑Auszubildenden und ihren Ausbildern für die engagierte und professionelle Zusammenarbeit.