Synchronsprecher, Nostalgie und Charity

Die Retrobörse im Technik Museum Speyer lädt am Samstag, 24. Januar 2026, von 9 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 25. Januar 2026, von 9 bis 17:30 Uhr in die Raumfahrthalle und in das FORUM Kino des Museums ein. Besucher können sich auf ein vielseitiges Programm mit prominenten Synchronsprechern, abwechslungsreichen Talkrunden, zahlreichen Ausstellern, Autogrammstunden, Gaming-Area und einer Charity-Aktion zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen freuen. Das vollständige Programm sowie alle weiteren Informationen sind online unter speyer.technik-museum.de/retroboerse abrufbar. Der Besuch der Retrobörse ist im Museumseintritt enthalten.



Die Retrobörse im Technik Museum Speyer findet 2026 bereits zum dritten Mal statt und hat sich in kurzer Zeit als Treffpunkt für Fans von Filmen, TV-Serien, Comics und Toys etabliert. Das Event widmet sich den Highlights der Popkultur von den 1950er-Jahren bis zu den frühen 2000ern. Es ist das perfekte Ausflugsziel für Familien: Eltern zeigen ihren Kindern, womit sie früher gespielt haben, und schlagen so eine Brücke zwischen den Generationen. Besucher können in die Welt ihrer Kindheit eintauchen, längst vergessene Lieblingsfiguren wiederentdecken und das besondere Flair vergangener Jahrzehnte genießen.



Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der Besuch von Scarlet Lubowski, Angela Wiederhut und Marc Rosenberg. Das Museum begrüßt damit drei renommierte Synchronsprecher, deren Stimmen untrennbar mit zahlreichen Film- und Serienklassikern verbunden sind. Sie prägten mit ihren Rollen ganze Generationen und verkörpern das nostalgische Mediengefühl, das die Retrobörse feiert. Bekannte Figuren wie Biene Maja, Misty aus Pokémon, Gabrielle aus Xena – Die Kriegerprinzessin oder Lily Aldrin aus How I Met Your Mother sind fest mit ihren Stimmen verbunden. In Talkrunden berichten die Gäste aus ihrem Berufsalltag, erzählen Anekdoten aus der Synchronwelt und geben Einblicke in die Entwicklung ihrer Branche. Alle drei stehen zudem für kostenlose Autogrammstunden zur Verfügung. Wer ein persönliches Erinnerungsstück mitnehmen möchte, kann sich vor Ort eine individuelle Voice-Nachricht aufnehmen lassen (15 Euro pro Aufnahme). Marc Rosenberg ist zusätzlich mit einem eigenen Stand vertreten und stellt seinen Jugendroman „Eliot Holtby – Das Universum der Vergangenheit“ vor.



Bei einer Börse dreht sich vieles um Kaufen und Verkaufen. Doch das Technik Museum Speyer und die Aussteller zeigen, dass es auch um mehr gehen kann. Im Rahmen einer Charity-Auktion werden ausgewählte Sachspenden der Händler versteigert. Der vollständige Erlös kommt zwei regionalen Einrichtungen zugute: dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen sowie dem Tierheim Speyer.



An zahlreichen Ständen bieten Händler und Sammler eine Vielzahl an Fanartikeln, Figuren und Modellen an. In der Gaming-Area stehen zudem spielbare Flipper- und Arcadegeräte bereit – ein Highlight für alle, die klassische Videospiele noch einmal hautnah erleben möchten. Ergänzend dazu verwandeln Vorträge und Aktionen zu Star Wars oder Star Trek die museumseigenen Bühnen in eine Zeitmaschine. Ein besonderes musikalisches Highlight ist der Live-Auftritt von Vault Kid, der mit Game-Boy-Sound das Retro-Gefühl modern interpretiert. Cosplayer sind herzlich willkommen und erhalten im Kostüm eine Eintrittsermäßigung an der Tageskasse. Im „Pfälzer Weindorf“ (Parkfläche P2) stehen Umkleiden sowie eine bewachte Garderobe (Gebühr 2 € p. P.) zur Verfügung. Diese ist am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr besetzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(lifePR) (