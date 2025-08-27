„Museum & Friends – Tuning Edition“

Wenn Leidenschaft auf Lack trifft und PS auf Persönlichkeit: Am Sonntag, 7. September 2025, verwandelt sich das Freigelände des Technik Museum Sinsheim von 9 bis 16 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt für die Tuning-Szene. Unter den Tragflächen der legendären Überschallflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144 sowie flankiert vom originalen U-Boot U17 präsentieren Besitzer ihre Fahrzeuge – von liebevoll restaurierten Klassikern über spektakulär veredelte Neuwagen bis hin zu persönlichen Umbauprojekten. Schon jetzt haben sich über 60 Fahrzeuge angemeldet, spontane Teilnahme ist ebenfalls möglich. Jede Marke, jeder Typ und jedes Baujahr ist willkommen. Der Eintritt zum Freigelände und Veranstaltungsareal ist frei. Weitere Informationen: sinsheim.technik-museum.de/de/museum-and-friends.



Die Veranstaltung ist ein echtes Treffen von Fans für Fans: Am 7. September kommen Gleichgesinnte zusammen, die Technik, Design und Individualität schätzen. Besucher dürfen sich auf eine beeindruckende Fahrzeugvielfalt, persönliche Gespräche mit den Besitzern und exklusive Fahrzeugvorstellungen freuen. Auf der Bühne werden ausgewählte Fahrzeuge präsentiert und ihre Besitzer interviewt – moderiert von Szenekenner Denis Marasciulo (X-Designz, Moderator u. a. bei BRAZZELTAG und Bosch Boxberg Klassik) sowie von André Thiele, Autor des Buches „Golf 1 Ikonen“.



Das Event findet im Kontext der aktuellen Sonderausstellung „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ statt, öffnet sich jedoch bewusst für alle Facetten der Szene. Ob dezente Werksveredelung, aufwändiger Komplettumbau oder Showcar – hier ist jede Form der Leidenschaft willkommen. Der Eintritt zum Freigelände und Veranstaltungsareal ist frei. Für Teilnehmer ist eine Voranmeldung gern gesehen, um die Planung zu erleichtern, spontane Besucher sind jedoch ebenfalls herzlich willkommen. Einfach mit dem eigenen Fahrzeug vorbeikommen und die Vielfalt der Szene erleben.





