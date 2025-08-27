„Museum & Friends – Tuning Edition“
Markenoffenes Tuning-Treffen im Technik Museum Sinsheim
Die Veranstaltung ist ein echtes Treffen von Fans für Fans: Am 7. September kommen Gleichgesinnte zusammen, die Technik, Design und Individualität schätzen. Besucher dürfen sich auf eine beeindruckende Fahrzeugvielfalt, persönliche Gespräche mit den Besitzern und exklusive Fahrzeugvorstellungen freuen. Auf der Bühne werden ausgewählte Fahrzeuge präsentiert und ihre Besitzer interviewt – moderiert von Szenekenner Denis Marasciulo (X-Designz, Moderator u. a. bei BRAZZELTAG und Bosch Boxberg Klassik) sowie von André Thiele, Autor des Buches „Golf 1 Ikonen“.
Das Event findet im Kontext der aktuellen Sonderausstellung „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ statt, öffnet sich jedoch bewusst für alle Facetten der Szene. Ob dezente Werksveredelung, aufwändiger Komplettumbau oder Showcar – hier ist jede Form der Leidenschaft willkommen. Der Eintritt zum Freigelände und Veranstaltungsareal ist frei. Für Teilnehmer ist eine Voranmeldung gern gesehen, um die Planung zu erleichtern, spontane Besucher sind jedoch ebenfalls herzlich willkommen. Einfach mit dem eigenen Fahrzeug vorbeikommen und die Vielfalt der Szene erleben.