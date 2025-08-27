Kontakt
„Museum & Friends – Tuning Edition“

Markenoffenes Tuning-Treffen im Technik Museum Sinsheim

Wenn Leidenschaft auf Lack trifft und PS auf Persönlichkeit: Am Sonntag, 7. September 2025, verwandelt sich das Freigelände des Technik Museum Sinsheim von 9 bis 16 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt für die Tuning-Szene. Unter den Tragflächen der legendären Überschallflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144 sowie flankiert vom originalen U-Boot U17 präsentieren Besitzer ihre Fahrzeuge – von liebevoll restaurierten Klassikern über spektakulär veredelte Neuwagen bis hin zu persönlichen Umbauprojekten. Schon jetzt haben sich über 60 Fahrzeuge angemeldet, spontane Teilnahme ist ebenfalls möglich. Jede Marke, jeder Typ und jedes Baujahr ist willkommen. Der Eintritt zum Freigelände und Veranstaltungsareal ist frei. Weitere Informationen: sinsheim.technik-museum.de/de/museum-and-friends.

Die Veranstaltung ist ein echtes Treffen von Fans für Fans: Am 7. September kommen Gleichgesinnte zusammen, die Technik, Design und Individualität schätzen. Besucher dürfen sich auf eine beeindruckende Fahrzeugvielfalt, persönliche Gespräche mit den Besitzern und exklusive Fahrzeugvorstellungen freuen. Auf der Bühne werden ausgewählte Fahrzeuge präsentiert und ihre Besitzer interviewt – moderiert von Szenekenner Denis Marasciulo (X-Designz, Moderator u. a. bei BRAZZELTAG und Bosch Boxberg Klassik) sowie von André Thiele, Autor des Buches „Golf 1 Ikonen“.

Das Event findet im Kontext der aktuellen Sonderausstellung „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ statt, öffnet sich jedoch bewusst für alle Facetten der Szene. Ob dezente Werksveredelung, aufwändiger Komplettumbau oder Showcar – hier ist jede Form der Leidenschaft willkommen. Der Eintritt zum Freigelände und Veranstaltungsareal ist frei. Für Teilnehmer ist eine Voranmeldung gern gesehen, um die Planung zu erleichtern, spontane Besucher sind jedoch ebenfalls herzlich willkommen. Einfach mit dem eigenen Fahrzeug vorbeikommen und die Vielfalt der Szene erleben.

 

Technik Museen Sinsheim Speyer

Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 7.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knappe 1,2 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.
An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

