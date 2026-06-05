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Kult-Treffen im Kraichgau

Das Ostalgie Treffen bringt osteuropäisches Fahrzeugflair ins Technik Museum Sinsheim

(lifePR) (Sinsheim, )
Am Samstag, 4. Juli, lädt das Technik Museum Sinsheim zum Ostalgie Treffen auf sein Freigelände ein. Zahlreiche historische Automobile, Motorräder und Nutzfahrzeuge aus den ehemaligen Ostblockstaaten machen die Veranstaltung zu einem der größten Ostfahrzeug-Treffen im süddeutschen Raum. Besucher erwartet eine einzigartige Mischung aus Technik, Nostalgie und gelebter Zeitgeschichte. Für Teilnehmer wird im Vorfeld um eine Anmeldung gebeten, spontane Anreisen mit passenden Fahrzeugen sind jedoch ebenfalls möglich. Der Besuch des Treffens auf dem Außengelände ist kostenlos. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich unter www.technik-museum.de/ostalgie

In einer zunehmend digitalisierten Welt bietet die Veranstaltung einen charmanten Gegenpol der Entschleunigung, der sich fest im Kalender der Automobilenthusiasten etabliert hat. Ganz getreu dem gelebten Museumsmotto „Für Fans von Fans“ stehen dabei der lockere, generationsübergreifende Austausch und die gemeinsame Begeisterung für die Klassiker im Mittelpunkt. Dass die Vielfalt auf dem Platz dabei kaum Grenzen kennt, liegt an der bewusst offen gehaltenen Einladung: Zugelassen sind alle Fortbewegungsmittel, die bis zum Jahr 1991 in den ehemaligen Ostblock-Staaten vom Band liefen. Vom liebevoll gepflegten Zweirad über robuste Alltagsautos bis hin zur tonnenschweren Nutzkraftmaschine oder ehemaligen Staatslimousine wird die gesamte Bandbreite der damaligen Epoche abgebildet. Unterhalb der Zeitzeugen der Luftfahrt erwartet die Besucher das unverwechselbare Zusammenspiel unzähliger Trabanten, während flinke, bunt lackierte Simson- und MZ-Maschinen für dynamisches Flair sorgen. Neben bekannten Klassikern wie Lada und Wartburg lassen sich so auch seltene Raritäten wie der sportliche Melkus RS 1000, der elegante Skoda 110 R, der kraftvolle Tatra V8 oder der Saporoshez, im Volksmund liebevoll „Fiatowitsch“ genannt, aus nächster Nähe entdecken.

„Die Besonderheit dieser Klassiker liegt in ihrer Verbindung aus Technikbegeisterung, persönlichen Erlebnissen und außergewöhnlicher Fahrzeugkultur“, erklärt Holger Baschleben, Organisator des Treffens. „Ihre einfache, mechanisch nachvollziehbare Bauweise fasziniert in unserer heutigen, hochkomplexen Welt mehr denn je. Jedes Modell trägt die Handschrift eines Systems, das trotz knapper Ressourcen bemerkenswerte Ingenieursleistungen hervorgebracht hat. Für viele Besucher wecken die Automobile und Motorräder Erinnerungen an prägende Momente ihres Lebens, sei es der Klang einer Schwalbe oder das lange Warten auf den eigenen Trabanten.“ Das Ostalgie Treffen ist damit weit mehr als eine reine Fahrzeugschau. Es bietet die Möglichkeit, mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen, spannende Anekdoten auszutauschen und die technische Entwicklung einer vergangenen Epoche aus nächster Nähe kennenzulernen.

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 8.000 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.
An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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