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Technik Museen Sinsheim Speyer Museumsplatz 74889 Sinsheim, Deutschland http://sinsheim.technik-museum.de
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Internationale Flugzeugteile-Börse

Treffpunkt für Sammler, Restauratoren und Luftfahrtfans im Technik Museum Speyer

(lifePR) (Speyer, )
Seltene Originalteile, dicht gefüllte Stände und eine Atmosphäre wie auf einem Markt für Luftfahrtgeschichte: Am 11. April wird die Eventhalle „Hangar 10“ im Technik Museum Speyer erneut zum Treffpunkt für Sammler, Restauratoren und Luftfahrtbegeisterte aus dem In- und Ausland. Von 8 bis 16 Uhr dreht sich bei der Internationalen Flugzeugteile-Börse alles um historische Raritäten, Ersatzteile und besondere Fundstücke. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen unter www.technik-museum.de/flugzeugteile-boerse.

In der rund 1.200 Quadratmeter großen Eventhalle entsteht eine ganz besondere Atmosphäre: Zwischen dicht gefüllten Ständen reiht sich ein außergewöhnliches Exponat an das nächste. Manche Stücke lassen Besucher sofort staunen, bei anderen erschließt sich ihre Bedeutung erst auf den zweiten Blick – oft sind es die Kenner, die auf Anhieb erkennen, um welche Rarität es sich handelt. Die Bandbreite ist beeindruckend: von historischen Instrumenten und Propellern aus den Anfängen der Luftfahrt über Cockpit-Elemente bis hin zu Jet-Helmen, Uniformen und seltenen Ersatzteilen für Restaurierungsprojekte. Ergänzt wird das Angebot durch Bücher, Zeichnungen und Fotografien. Die Börse erinnert dabei stellenweise an einen klassischen Markt – und ist doch weit mehr: ein Treffpunkt für eine leidenschaftliche Community, verbunden durch die Faszination für Luftfahrttechnik.

Das Technik Museum Speyer bietet mit seiner einzigartigen Sammlung historischer Flugzeuge den idealen Rahmen für diese besondere Veranstaltung. Zwischen Originalexponaten aus verschiedenen Epochen wird die Geschichte der Fliegerei unmittelbar erlebbar. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich zudem der Flugplatz Speyer, auf dem auch heute noch Flugzeuge starten und landen – darunter regelmäßig historische Maschinen. Die Internationale Flugzeugteile-Börse zählt seit vielen Jahren zu den festen Terminen der Szene und zieht Aussteller sowie Besucher aus dem In- und Ausland nach Speyer.

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 7.500 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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