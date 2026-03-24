In der rund 1.200 Quadratmeter großen Eventhalle entsteht eine ganz besondere Atmosphäre: Zwischen dicht gefüllten Ständen reiht sich ein außergewöhnliches Exponat an das nächste. Manche Stücke lassen Besucher sofort staunen, bei anderen erschließt sich ihre Bedeutung erst auf den zweiten Blick – oft sind es die Kenner, die auf Anhieb erkennen, um welche Rarität es sich handelt. Die Bandbreite ist beeindruckend: von historischen Instrumenten und Propellern aus den Anfängen der Luftfahrt über Cockpit-Elemente bis hin zu Jet-Helmen, Uniformen und seltenen Ersatzteilen für Restaurierungsprojekte. Ergänzt wird das Angebot durch Bücher, Zeichnungen und Fotografien. Die Börse erinnert dabei stellenweise an einen klassischen Markt – und ist doch weit mehr: ein Treffpunkt für eine leidenschaftliche Community, verbunden durch die Faszination für Luftfahrttechnik.Das Technik Museum Speyer bietet mit seiner einzigartigen Sammlung historischer Flugzeuge den idealen Rahmen für diese besondere Veranstaltung. Zwischen Originalexponaten aus verschiedenen Epochen wird die Geschichte der Fliegerei unmittelbar erlebbar. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich zudem der Flugplatz Speyer, auf dem auch heute noch Flugzeuge starten und landen – darunter regelmäßig historische Maschinen. Die Internationale Flugzeugteile-Börse zählt seit vielen Jahren zu den festen Terminen der Szene und zieht Aussteller sowie Besucher aus dem In- und Ausland nach Speyer.