Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040507

Technik Museen Sinsheim Speyer Museumsplatz 74889 Sinsheim, Deutschland http://sinsheim.technik-museum.de
Ansprechpartner:in
Logo der Firma Technik Museen Sinsheim Speyer

IMAX-Dokumentarfilm gratis

Winterwochen in den Technik Museen Sinsheim Speyer

(lifePR) (Sinsheim, )
Wenn draußen der Nebel über die Felder zieht, beginnt in den Technik Museen Sinsheim Speyer die Zeit der Entdecker. Zwischen Flugzeugen, Oldtimern, Lokomotiven und echten U-Booten lässt sich Technik aus nächster Nähe erleben. Anschließend laden die IMAX-Kinos zu einer Vorführung ein, die das Publikum mitten ins Geschehen versetzt. Vom 3. November bis 19. Dezember 2025 bieten die Museen die Aktion „Winterwochen“ an: In diesem Zeitraum erhalten Gäste beim Kauf eines Museumstickets den Eintritt zu einer IMAX-Dokumentation gratis. Weitere Informationen zur Aktion sowie zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten sind unter www.technik-museum.de/... zu finden.

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zählen zu den größten privatgeführten Technikmuseen Europas und sind zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Während draußen das Novemberwetter für graue Stimmung sorgt, laden die weitläufigen Hallen zu einer Reise durch die Welt der Fortbewegungsmittel ein. Im Technik Museum Sinsheim warten tausende Exponate, darunter die beiden begehbaren Überschall-Passagierflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144, klassische Automobile, Motorräder, Lokomotiven sowie eine umfassende Formel-1-Sammlung. Seit Mai 2025 ergänzt das U-Boot U17 die Ausstellung und erweitert das Spektrum um ein weiteres Kapitel Technikgeschichte. Das Technik Museum Speyer präsentiert unter anderem das Großraumflugzeug Boeing 747 „Jumbo Jet“, ein begehbares U-Boot, einen Seenotrettungskreuzer sowie Europas größte Ausstellung zur bemannten Raumfahrt mit dem Raumgleiter Buran. Kinder können in beiden Häusern Technik spielerisch begreifen, Fahrzeuge von innen erkunden und selbst auf Forschungstour gehen.

Im Rahmen der Winterwochen wird der Museumsbesuch um eine IMAX-Vorführung ergänzt. Während des Rundgangs wartet ein Filmprogramm, das das Publikum mitten in andere Welten eintauchen lässt. Zur Auswahl stehen eindrucksvolle Dokumentationen über Expeditionen in die Tiefsee, Abenteuer in den Nationalparks oder Missionen ins Weltall. Das IMAX Kino Sinsheim zeigt gestochen scharfe Bilder auf einer 22 x 27 Meter großen Leinwand und ist mit modernem Raumklang ausgestattet, der das Geschehen intensiv erlebbar macht. Zu den Höhepunkten zählt die neue Produktion „U17 – Die 500 Tonnen Reise“, die exklusiv im IMAX Kino des Technik Museums Sinsheim zu sehen ist. Die Dokumentation zeigt den aufwendigen Transport des 50 Meter langen U-Boots U17 von Kiel bis in den Kraichgau – über Flüsse, Straßen und Brücken hinweg. Es handelt sich dabei um genau jenes U-Boot, das auf dem Gelände des Museums ausgestellt ist. Besucher können nicht nur den spektakulären Transport auf der Leinwand erleben, sondern anschließend das Original, das U-Boot U17, direkt vor Ort inspizieren. Im IMAX DOME Kino Speyer hingegen werden die Filme auf eine riesige Kuppelwand projiziert, die das Publikum direkt ins Geschehen eintauchen lässt – ob beim Flug ins All oder beim Schwimmen mit Mantarochen vor Papua-Neuguinea.

Die Winterwochen bieten die ideale Gelegenheit für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie: Technik entdecken, Geschichte verstehen und eindrucksvolles Kino genießen.

Website Promotion

Website Promotion

Technik Museen Sinsheim Speyer

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit über 7.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten fast eine Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.
An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.