IMAX-Dokumentarfilm gratis

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zählen zu den größten privatgeführten Technikmuseen Europas und sind zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Während draußen das Novemberwetter für graue Stimmung sorgt, laden die weitläufigen Hallen zu einer Reise durch die Welt der Fortbewegungsmittel ein. Im Technik Museum Sinsheim warten tausende Exponate, darunter die beiden begehbaren Überschall-Passagierflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144, klassische Automobile, Motorräder, Lokomotiven sowie eine umfassende Formel-1-Sammlung. Seit Mai 2025 ergänzt das U-Boot U17 die Ausstellung und erweitert das Spektrum um ein weiteres Kapitel Technikgeschichte. Das Technik Museum Speyer präsentiert unter anderem das Großraumflugzeug Boeing 747 „Jumbo Jet“, ein begehbares U-Boot, einen Seenotrettungskreuzer sowie Europas größte Ausstellung zur bemannten Raumfahrt mit dem Raumgleiter Buran. Kinder können in beiden Häusern Technik spielerisch begreifen, Fahrzeuge von innen erkunden und selbst auf Forschungstour gehen.Im Rahmen der Winterwochen wird der Museumsbesuch um eine IMAX-Vorführung ergänzt. Während des Rundgangs wartet ein Filmprogramm, das das Publikum mitten in andere Welten eintauchen lässt. Zur Auswahl stehen eindrucksvolle Dokumentationen über Expeditionen in die Tiefsee, Abenteuer in den Nationalparks oder Missionen ins Weltall. Das IMAX Kino Sinsheim zeigt gestochen scharfe Bilder auf einer 22 x 27 Meter großen Leinwand und ist mit modernem Raumklang ausgestattet, der das Geschehen intensiv erlebbar macht. Zu den Höhepunkten zählt die neue Produktion „U17 – Die 500 Tonnen Reise“, die exklusiv im IMAX Kino des Technik Museums Sinsheim zu sehen ist. Die Dokumentation zeigt den aufwendigen Transport des 50 Meter langen U-Boots U17 von Kiel bis in den Kraichgau – über Flüsse, Straßen und Brücken hinweg. Es handelt sich dabei um genau jenes U-Boot, das auf dem Gelände des Museums ausgestellt ist. Besucher können nicht nur den spektakulären Transport auf der Leinwand erleben, sondern anschließend das Original, das U-Boot U17, direkt vor Ort inspizieren. Im IMAX DOME Kino Speyer hingegen werden die Filme auf eine riesige Kuppelwand projiziert, die das Publikum direkt ins Geschehen eintauchen lässt – ob beim Flug ins All oder beim Schwimmen mit Mantarochen vor Papua-Neuguinea.Die Winterwochen bieten die ideale Gelegenheit für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie: Technik entdecken, Geschichte verstehen und eindrucksvolles Kino genießen.