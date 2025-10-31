Ausstellung für die ganze Familie in der Vorweihnachtszeit
Winter-Modellbautage im Technik Museum Speyer
Der Modellbau übt eine große Faszination auf uns aus und weckt oft Kindheitserinnerungen. Kein Wunder also, dass es zahlreiche Vereine gibt, die sich mit Leidenschaft diesem Thema widmen. Dazu zählt auch der Speyerer Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.). Die Vereinsmitglieder sorgen mit den Winter-Modellbautagen im Technik Museum Speyer für vorweihnachtliche Stimmung. In der geräumigen Raumfahrthalle des Museums präsentieren am Samstag, 15., und Sonntag, 16. November, jeweils von 9 bis 18 Uhr über 20 Aussteller ihre schönsten Stücke. Die Ausstellung ist im Eintrittspreis des Technik Museum Speyer inbegriffen. Weitere Informationen sind unter www.technik-museum.de/... zu finden.
Ob auf Weihnachtsmärkten oder in aufwendig dekorierten Schaufenstern großer Kaufhäuser – die Modelleisenbahn gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. In den 1980er-Jahren gab es in vielen deutschen Haushalten kleine Versionen davon, die nicht selten winterlich dekoriert waren. Bei den Winter-Modellbautagen werden solche Erinnerungen zum Leben erweckt, und die Modelle sind dabei alles andere als eingestaubt. Neben den verschiedensten Modelleisenbahnen sorgen bunte Christmas-Cars und Winterfahrzeuge für winterliches Flair im Museum. „Die Veranstaltung gibt es in dieser Form seit 2021, und sie wurde direkt gut angenommen. In diesem Jahr rechnen wir mit einem erneuten Zuwachs an Ausstellern und Besuchern“, berichtet Organisator Hanspeter Heger vom VFLP e. V.