Mehr Überraschung, mehr Angebote, mehr Highlights: Tchibo Prozente feiert 40 Jahre

Es begann Anfang der 1980er Jahre in Hamburg mit einem Test. Unter dem Namen „Posten & Partien“ wurden in einem eigenständigen Filialformat preisreduzierte Waren von Tchibo verkauft. Den Kunden gefiel das zusätzliche Angebot und nach 40 Jahren sind Prozente-Shops und die seit letztem Jahr neu eröffneten Outlets zu einem wichtigen Standbein des Tchibo Vertriebssystems geworden. Und das wird ab sofort bis zum 20. August 2023 gebührend gefeiert.



Mit den „Posten & Partien“-Geschäften der 80er und 90er Jahre haben die derzeit

42 Prozente-Filialen und Tchibo Outlets nicht mehr viel gemeinsam. Eine normale Tchibo Filiale bietet im Durchschnitt knapp 90 Quadratmeter Verkaufsfläche. Bei den Prozente-Shops und Outlets sind es durchschnittlich 400 Quadratmeter mit einem besonders umfangreichen und abwechslungsreichen Angebot. Hier gibt es Kaffee, Kaffeemaschinen und alles, was man für die perfekte Zubereitung des in Deutschland meistgetrunkenen Getränkes braucht. Und natürlich gibt es auch Mode, Dekoartikel oder Küchenutensilien. Hier finden sich viele Produkte, die in anderen Tchibo Geschäften nicht mehr erhältlich sind, oder die sonst nur im Internet bestellt werden können. Überraschend sind dabei nicht nur die günstigen Outlet-Preise, sondern auch die wechselnden Aktionsangebote.



Bei so viel Abwechslung darf aber natürlich das Bewährte nicht fehlen: Die Kaffee Bar mit Snacks und Kaffeespezialitäten aus sozial- und umweltbewusst angebauten Kaffees – natürlich auch zum Mitnehmen.



Zum Jubiläum bietet Tchibo seine Kundinnen und Kunden in den Prozente-Shops und Outlets zahlreiche Highlights und Angebote: Zum Beispiel bis zum 13. August 20 % auf alle Kaffees und vom 14. bis 20. August 2023 dann 20 % Rabatt auf Non Food Artikel (ab einem Einkaufswert von 40€). Weitere Überraschungen und Highlights schaffen zusätzliche Feierstimmung.



Tchibo Prozente Shops und Outlets gibt es in:



Ahrensfelde, Alzey, Berlin, Bremen, Cuxhaven, Dortmund, Egelsbach, Göttingen, Hachenburg, Hallstadt, Hamburg, Henstedt-Ulzburg, Ingolstadt, Isernhagen, Kaiserslautern, Kerpen, Köln, Leipzig, Lichtenfels, Lübeck, Mayen, Metzingen, Mülheim/Ruhr,

Mülheim-Kärlich, Neus, Neustadt a.d. Weinstraße, Neutraubling, Oberhausen, Oldenburg, Ottersberg, Pattensen, Porta Westfalica, Recklinghausen, Rendsburg, Rosenheim, Schwentinental, Stadtbergen, Stuhr und Wiesbaden.