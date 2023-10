Jetzt bei Tchibo: Innovativer Textilerfrischer Bosch FreshUp

Muss das schon in die Wäsche oder geht das noch? Jeder kennt die Frage bei Kleidung oder Heimtextilien. Egal ob Essensgerüche, die Hektik des Tages unter den Armen, die Zigarette in der Pause oder das geliebte Haustier - die Düfte des Tages setzen sich in Kleidung, Couch und Co. fest, auch wenn diese eigentlich sauber erscheinen. Der FreshUp von BOSCH ist das erste wirksame*, tragbare Gerät gegen unangenehme Gerüche auf Textilien - ohne Zusatz von Chemikalien. Jetzt bei Tchibo vom 10. Oktober 2023 bis 08. Januar 2023 zu einem exklusiven Preisvorteil von 15 Prozent - für 169 Euro anstelle von 199 EUR - erhältlich.Anstatt Gerüche zu überdecken, löst er mit Hilfe der Bosch Plasma-Technologie Geruchsmoleküle auf und entfernt sie dauerhaft - das geht innerhalb weniger Minuten und sogar während man die Kleidung trägt. Mit dem akkubetriebenen Gerät in der Größe eines Brillenetuis fährt man dafür einfach über den trockenen Stoff.Neben Kleidung können auch Polster, Vorhänge und Kuscheltiere von unangenehmen Düften befreit werden. Der FreshUp eignet sich auch für die Auffrischung empfindlicher Kleidungsstücke aus beispielsweise Seide, Wolle oder Kaschmir und beseitigt zudem gleichzeitig Pollen*, Bakterien und Viren*. Praktisch für Zuhause und dank seiner kompakten Größe auch to go für unterwegs - jederzeit und überall. Besser für die Umwelt, schonend für die Kleidung -