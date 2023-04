Doppelte Geschwindigkeit und mehr Gigabyte pro Euro: Die neuen Smartphone Tarife von Tchibo MOBIL

Der Hamburger Mobilfunkpionier hat sein Portfolio an Smartphone-Tarifen überarbeitet. Ab dem 1. Mai 2023 bietet Tchibo MOBIL mit seinen Smart Tarifen doppelte Download-Geschwindigkeit und mehr Gigabyte pro Euro. Wie üblich stehen die Tarife nicht nur Neukunden zur Verfügung, auch Bestandskunden können kostenlos zu den neuen Angeboten wechseln.Die neuen Smart Tarife von Tchibo MOBIL gibt es in vier Größen: den Smart S mit 2 GB, den Smart M mit 5 GB, den Smart L mit 10 GB und den Smart XL mit 15 GB Datenvolu-men. Die neuen Smart Tarife bieten eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Das entspricht einer Verdopplung im Vergleich zu den bisher üblichen 25 Mbit/s. Damit lassen sich unterwegs auch Videos in hohen Auflösungen ruckelfrei anschauen.Bisher kostete der Tarif der Größe S 7,99 Euro bei 1 GB Datenvolumen. Der neue Smart S kostet mit 8,99 Euro einen Euro mehr, bietet aber mit 2 GB das doppelte Datenvolu-men. Der Smart M wurde von 3 GB auf jetzt 5 GB angehoben, kostet aber ebenfalls nur einen Euro mehr. Beim Smart L sind es statt 6 GB jetzt 10 GB bei einem Aufpreis von zwei Euro. Am günstigsten ist das Verhältnis beim Smart XL: Hier kosteten bisher 10 GB 19,99 Euro. Jetzt ergeben 20,99 Euro bei 15 GB Datenvolumen einen Preis von 1,40 Euro pro Gigabyte. Für alle anderen Tarife, zum Beispiel Telefonie oder Daten, gelten weiterhin die bisherigen Preise.Die Vorteile der neuen Smartphone-Tarife gelten auch für Bestandskunden. Sie wer-den nicht automatisch auf die neuen Tarife umgestellt, können aber jederzeit kosten-los in einen der neuen Tarife wechseln – typisch Tchibo MOBIL.mitDatenvolumen für(ca. € 4,50 / GB)mitDatenvolumen für(ca. € 2,20 / GB)mitDatenvolumen für(ca. € 1,70 / GB)mitDatenvolumen für(ca. € 1,40 / GB)- Bis zuDownloadgeschwindigkeit- Preis für vier Wochen, inklusive Allnet- und SMS-Flatrate- Datenvolumen flexibel nachbuchbar- Wie immer: Transparent und keine versteckten KostenDetails und Informationen zu den Tarifen finden Sie hier