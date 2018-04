Tanzen für die Abiparty

Getanzt wird eigentlich erst bei der Abiparty – Nico Hoffmann hat für die Abiparty getanzt. Wie das geht? Mit dem „Talent Battle 2018“ der Taunus Sparkasse. Das Tanz-Video des 17-jährigen Schülers auf Social Media Kanälen und die Unterstützung seiner Mitschülerinnen und Mitschüler haben dem Abiturjahrgang der Eichendorffschule in Kelkheim den ersten Platz gebracht.



Mit dem Sieg haben sich die jungen Schulabgängerinnen und -abgänger die Finanzierung ihrer Abi-Party ein gutes Stück leichter gemacht, denn sie erhalten einen Zuschuss von 3.000 Euro. Zusätzlich leiht die Taunus Sparkasse ihnen ihre Fotobox für den Abschlussabend.



Beim „Talent Battle 2018“ hatte die Taunus Sparkasse alle Schulen im Hochtaunuskreis und im Main-Taunus-Kreis dazu eingeladen, besonders talentierte Schüler aus ihrem Jahrgang auszuwählen, ein ansprechendes Video auf Facebook, Instagram oder Youtube hochzuladen und dann kräftig zu voten. Mit knapp 2.300 Likes erhielt Nico Hoffmann für sein Video die höchste Aufmerksamkeit.



„Das ‚Talent Battle‘ wird ganz demokratisch entschieden. Da bestimmt keine Jury die Gewinner, sondern Likes. Es ist eine tolle Leistung von Nico Hoffmann und der Schülerinnen und Schüler der Eichendorffschule, die ihn in seinem Talent unterstützt haben“, so Eric Hemmerling, Filialleiter der Taunus Sparkasse in Kelkheim, bei der Preisübergabe.



„Bei School´s Out ging es dieses Jahr darum, verborgene Talente in unserer Region zu finden und sie bekannter zu machen“, sagt Christopher Meister, Marketing-Referent der Taunus Sparkasse, über die Intention des Wettbewerbs.



Den zweiten Platz und 2.000 Euro Zuschuss sicherte sich das Gymnasium Oberursel. Dritter wurde die Gesamtschule am Rosenberg in Hofheim. Der Abiturientenjahrgang erhält 1.000 Euro.



Alle Videos des „Talent Battles 2018“ sind auf Facebook, Instagram und Youtube zu sehen.

