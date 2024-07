Kostenfalle Handy trotz EU-Roaming-Verordnung?

Seit dem 1. Juli 2022 zahlt man für die Handynutzung im EU-Ausland keine Roaming-Gebühren mehr. Trotzdem locken dort Kostenfallen. Auch auf Flug- und Schiffsreisen sind Roaming-Preise oft nicht ohne. Mit diesen Tipps vermeiden Sie im Urlaub unnötige Tarifkosten.„Die EU-Roaming-Verordnung gilt für die 27 Mitgliedstaaten, jedoch beispielsweise nicht für die Türkei, die Schweiz oder Großbritannien“, sagt Jan Schust, Gründer und CEO des Onlinevergleichsportals Tarifcheck.de . Einige Mobilfunkanbieter verzichten dort trotzdem auf Extragebühren, andere Provider bitten ihre Kunden zur Kasse: „Je nach Reiseziel erkundigen Sie sich lieber vor Urlaubsbeginn, was Ihr Tarif hergibt.“Bei Reisen in Grenznähe zu Ländern ohne EU-Roaming-Verordnung könne man versehentlich in deren Netze eingebucht werden. “So kann das Handy in Südfrankreich beispielsweise in den Netzen von Andorra landen”, erklärt Schust, “und das kann teuer werden.”Selbst wer aktiv kein Internet nutze, könne passiv viel Datenvolumen verbrauchen, etwa durch Aktualisierungen der im Hintergrund laufenden Apps sowie den Empfang von E-Mails.Plane man einen Urlaub außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und/oder auf anderen Kontinenten, könnten Roaming-Kosten schlimmstenfalls astronomische Höhen erreichen.Bei Flugreisen ist selbst innerhalb Deutschlands und Europas Vorsicht geboten: „Schalten Sie die mobile Datennutzung während des Flugs unbedingt aus“, empfiehlt Tarifcheck.de-Chef Schust, “Flugzeuge nutzen nicht-terrestrische Netze, bei denen die Roaming-Verordnung keine Gültigkeit hat. Auf diese Netze kann Ihr Handy hoch in der Luft versehentlich eingewählt werden.“Wer eine Kreuzfahrt gebucht hat oder das Reiseziel per Schiff ansteuert, sollte ebenfalls aufpassen und Roaming durch Handyeinstellungen verhindern – die Rechnung von dort genutzten Satellitennetzanbietern könne sonst heftig ausfallen. Vor Kreuzfahrten lohne es sich, den Provider des Schiffs sowie dessen Preise zu erfragen. „Prüfen Sie Ihr Handy zudem regelmäßig auf Nachrichten des eigenen Anbieters. Dieser listet Ihnen etwaige Roaming-Kosten detailliert auf“, sagt Schust.„Erkundigen Sie sich, ob Ihr Tarif in Ihrem Reiseland Zusatzkosten verursacht“, rät der Onlinevergleichsportal-CEO. Wichtig seien etwa die Netzabdeckung des Mobilfunkanbieters am Urlaubsziel, die Kosten von Roaming und zusätzlichen Data-Bundles.Im Vergleich mit anderen Tarifen könne man dabei gleich feststellen, ob man generell zu viel zahle: “Aufgrund kontinuierlich optimierter Technologien, Netze und Mobiltelefone sind Handytarife in der Regel schnell überholt”, so Schust. Es lohne sich, den eigenen Tarif regelmäßig mit dem aktuellen Marktangebot abzugleichen. “Bei einem Wechsel sparen Sie oft nicht nur viel Geld, sondern profitieren gleichzeitig von besseren Leistungen.”