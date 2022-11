TAGWERC

TAGWERC ist Spezialist für Einrichtungsdesign im Luxussegment und bekannt für Eyecatcher, Design Objekte und Design Klassiker, die garantiert auffallen und an die sich jeder erinnert. Die exklusive Interior Design Agentur richtet private Räume und professionelle Objekte – beispielsweise mit Einrichtungsklassikern und limitierten Editionen etablierter Hersteller wie BD Barcelona, B-Line, Centro Studi Poltronova, &Tradition, Flos, Designercarpets, Montana, Georg Jensen, Louis Poulsen, Martinelli Luce. Metalarte und anderen – ein. Einzelne Designklassiker können über den TAGWERC Design STORE, dem Online Shop von TAGWERC, bequem von zuhause aus bestellt werden. Garantiert lizensiert und garantiert original – bei TAGWERC kann der Kunde sicher sein, kein Plagiat zu erwerben. TAGWERC erfüllt die strengen Richtlinien der Initiative Be Originals Amerika und setzt sich konsequent für eine nachhaltige Wertschöpfungskette ein. Inspirierende Inneneinrichtung, spannende Projekte, sehenswerte Designklassiker, lesenswerte Neuigkeiten – all’ das kommuniziert die Design Agentur TAGWERC unter anderem über Pressemitteilungen. Eine Auswahl finden Sie an dieser Stelle.



