Tatsächlich erzählt die Ausstellung vom Beginn der Informationsgesellschaft. Bahnbrechende, technischen Errungenschaften, die Entfesselung der Finanzmärkte, das Aufbrechen tradierter Konventionen durch Protest, Party und Subkultur machen die Postmoderne so besonders. Das Zeitgeschehen spiegelt sich in Musik und Mode wieder: Punk und Techno geben den Ton an. Grelle Farben, Colourblocking, geometrische Formen – in der Postmoderne ist alles erlaubt. Dieser Pluralismus, Anti-Formalismus und vor allem Non-Konformismus treibt in der Architektur und im Einrichtungsdesign seine Blüten. Schließlich ist die Postmoderne Basis für das, was unsere heutige Gesellschaft ausmacht: Individualität, Diversität, Pluralismus.Konventionelles Wohndesign weicht experimentellen Wohnkonzepten. Ein überdimensionaler Baseballhandschuhe wird durch das Designer-Trio Studio DDL zum ikonischen Joe Sessel, einen verkleinerten Boxring macht Ettore Sottsass zum Bett, seinen Ultrafragola Spiegel zum Sinnbild der Weiblichkeit. Archizoom und Studio 64 sind weitere Vertreter des Radical Design, einer postmodernen Designbewegung in Italien. Die Einrichtungsikonen aus dieser Zeit sind bis heute im Original bei TAGWERC, Spezialist für Designklassiker, erhältlich.Bis heute beeinflussen die gesellschaftskritischen Entwürfe von Designern wie Archizoom Associati, Studio DDL, Ettore Sottsass , Studio 65, Tobia Scarpa, Superstudio, Alessandro Mendini, Gae Aulenti, Joe Colombo, Achille und Pier Giacomo Castiglioni das Design unserer Gegenwart. Genau das macht diese Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn und die Designklassiker aus dem TAGWERC Design STORE, dem kuratierten Online-Shop der Essener Galerie für Inneneinrichtung, so sehenswert und aktuell.