SummitLynx pflanzt 1300 Bäume

Im April dieses Jahres hat die Wandernadel-App SummitLynx mit einer Aktion aufhorchen lassen: Die Nutzer der App können bei ihren Outdoor-Aktivitäten nicht nur Wandernadeln sammeln, sondern gleichzeitig auch Bäume pflanzen lassen. Die User sind dem Aufruf gefolgt und waren fleißig. Bis zum Stichtag Ende November wurden insgesamt 1.300 Bäume erwandert. Der entsprechende Betrag geht an die Organisation One Tree Planted für ein Aufforstungsprojekt in Rumänien.



Unter dem Motto „Beim Wandern etwas Gutes tun“ hat SummitLynx vor ein paar Monaten zur Nutzung der App bei Wanderungen und sonstigen Outdoor-Aktivitäten aufgerufen und als Belohnung für das Erreichen eines bestimmten Abzeichens die Pflanzung eines Baums in Aussicht gestellt. Die User waren fleißig und haben innerhalb von knapp 8 Monaten Abzeichen im Gegenwert von 1.300 Bäumen gesammelt. „Wir freuen uns, dass diese Aktion so gut angenommen wurde. Wir haben einen engen Bezug zur Natur, deswegen passt dieses Projekt sehr gut zur Ausrichtung unserer App,“ erklärt Peter Höflehner, einer der beiden Gründer der App. „Ein wichtiges Prinzip unserer App ist der spielerische Ansatz,“ stellt der zweite App-Gründer Michael E. Tritscher fest. „Mit dem Abzeichen, das wir als Belohnung für die häufige Nutzung unserer App eingeführt haben, vereinen wir zwei Absichten: Einerseits wollen wir User spielerisch zum Outdoorsport motivieren, andererseits unseren nachhaltigen Gedanken in die App integrieren,“ so Tritscher.



Die Spende für 1.300 Bäume geht an ein Aufforstungsprojekt in Rumänien. In Transsylvanien wurden durch den Klimawandel und die Umstellung der Landwirtschaft weite Teile des Landes stillgelegt und dadurch anfällig für Sturmschäden. One Tree Planted setzt sich dafür ein, diese Flächen wieder aufzuforsten und auch das Bewusstsein der ansässigen Leute für eine gesunde Forstwirtschaft zu stärken, sowie das nötige Wissen zu vermitteln, um die Länder gut zu erhalten. Durch die Wälder soll das Ökosystem wiederhergestellt und Erosionen vorgebeugt werden. One Tree Planted betreibt Aufforstungsprojekte auf der ganzen Welt.





