Wandkind liefert nachhaltige Wandtattoos fürs Kinderzimmer – Deko, die sich sehen lassen kann

Kinder lieben es bunt – manchmal zum Leidwesen der Eltern, wenn die Kinderzimmerwand mit Buntstiften individuell verziert wird. Die Gestaltung des eigenen Zimmers wird mit zunehmendem Alter und sich entwickelnder Persönlichkeit für Kinder immer wichtiger, doch es gibt flexiblere und bessere Lösungen als Buntstiftgemälde: Im Online-Shop von Wandkind finden Familien tolle Wandtattoos, mit denen das Kinderzimmer ein ganz eigenes Flair erhält – mit einem Minimum an Aufwand schaffen sie so wunderbare Erlebniswelten für große und kleine Kinder.„Mit den Wandtattoos bieten wir Eltern eine ganz unkomplizierte Möglichkeit, das Kinderzimmer ohne großen Aufwand neu zu dekorieren“, erklärt der Wandkind-Geschäftsführer. Denn anders als bei üblichen Renovierungsmethoden werden keine langen Tapetenbahnen samt Kleister oder aber Farbeimer, Pinselrollen und mehr benötigt – das Wandbild wird gebrauchsfertig angeliefert.Grundsätzlich kann das Wandtattoo dabei auf jedem Untergrund angebracht werden – solange dieser trocken, sauber und fettfrei ist. Einige der wenigen Ausnahmen sind Latexfarben sowie silikonisierte oder mit Teflon beschichtete Untergründe – die abweisende Wirkung der Oberflächen bietet den Wandbildern nicht genügend Haftkraft. Bei frisch gestrichenen Wänden empfiehlt der Hersteller, den Untergrund 10 Tage lang trocknen zu lassen.Die Anbringung des Bildes selbst ist kinderleicht: Sobald die passende Stelle gefunden ist, einfach die Schutzfolie abziehen, das Wandtattoo platzieren und andrücken, fertig! Die volle Klebekraft entwickelt die Folie erst nach einem Tag – das ist praktisch, wenn das Wandbild noch einmal gerade positioniert werden soll.Die Wandtattoos sind nicht nur kinderleicht anzubringen, sondern lassen sich auch ganz einfach und rückstandsfrei entfernen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn das Kind eine neue Vorliebe entdeckt hat und auch die Kinderzimmerdekoration geändert werden soll. Im Sortiment von Wandkind finden sich dabei Motive für wirklich jeden Geschmack: Von Pflanzenwelten über niedliche Tiere bis hin zu aufregenden Dinos oder spannenden Piraten- und Weltraumabenteuern.Und noch etwas macht die Wandkind-Wandtattoos so besonders: „Da wir fast jedes Bild speziell für unsere Kunden anfertigen, können wir auch individuelle Wünsche problemlos erfüllen – insbesondere Schriftzüge mit dem Namen des Kindes sind sehr beliebt.“, so der Geschäftsführer von Wandkind.Die Wandtattoos stellen nicht nur eine schicke Dekoration für Kinderzimmerwände dar – das Unternehmen legt auch hohen Wert auf Nachhaltigkeit. So werden alle Produkte in Deutschland gefertigt, klimaneutral verschickt und sind selbstverständlich gesundheitlich völlig unbedenklich für den Einsatz im Kinderzimmer. Alle verarbeiteten Materialien sind schadstoffarm und frei von bedenklichen Weichmachern sowie Lösungsmitteln.Dass die Produkte von Wandkind diesen hohen Anforderungen entsprechen, belegt auch die Greenguard®-Zertifizierung – dieses Label wird nur an Produkte vergeben, die nachweislich die Raumluftqualität nicht negativ beeinträchtigen. Somit sind die Wandkind Wandtattoos im Kinderzimmer in jeder Hinsicht eine wirklich gute Wahl!