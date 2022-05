SommerSEO – Der SEO-Contest 2022 heizt sich weiter auf

Die Halbzeitmarke beim diesjährigen SEO-Contest von SEO-Vergleich.de ist überschritten und es bleibt so spannend wie eh und je. Noch bis zum 3. Juni wetteifern SEO-Agenturen und private Teilnehmer aus ganz Deutschland darum, ihre Wettbewerbsseiten auf das diesjährige Keyword SommerSEO zu optimieren. Mit diesem fiktiven Begriff hoffen sie, in den Google-Suchergebnissen (SERPs) an erster Stelle aufgeführt zu werden. Besonders wichtig wird dies an den Stichtagen am 30.5., 1.6. und 3.6. – dann werden die zehn jeweils bestplatzierten Teilnehmer mit Punkten bewertet. Gesamtsieger wird der Beitrag mit der höchsten Gesamtpunktzahl am Ende des Contests.Beim Rennen um die Google Rankings geht es um guten Content, gute Backlinks, und vieles mehr – dabei sind der Kreativität der SEO-Enthusiasten keine Grenzen gesetzt. Dass es bei vielen Beiträgen sommerlich zugeht, ist dabei naheliegend, aber auch hier bleibt reichlich Raum für Individualität und Kreativität. Neben Beiträgen zum Ablauf des Contests scheint sich auf vielen hochplatzierten Seiten bereits ein sonniges Urlaubsthema durchgesetzt zu haben. Ganz oben in den Rankings finden sich SommerSEO -Rezepte und eine SommerSEO-Packliste. Aber auch ein sommerlicher Hundewettbewerb, ein SommerSEO-Persönlichkeitsquiz und viele weitere Formate machen, obwohl das Keyword fiktiv ist, ganz echte Lust auf Sonnenschein.Ähnlich sommerlich ist der erste Preis des Wettbewerbs gewählt: Dem diesjährigen Gewinner winkt ein umfangreiches Preispaket, darunter eine Fahrt für zwei Personen im Heißluftballon. Auch die Plätze 2-10 gehen nicht leer aus. Besonders begehrt ist natürlich, wie jedes Jahr, die Auszeichnung, sich gegen eine außerordentlich starke Konkurrenz durchgesetzt zu haben – letztendlich dürften sich aber alle Mitwirkenden einig sein, dass das Wichtigste der Spaß am Wettbewerb ist.An prominenter Stelle steht in diesem Jahr auch die Solidarität: Alle Einnahmen aus Sponsoring gehen an Hilfsorganisationen in der Ukraine.Das Teilnehmerfeld ist groß – und breit gestreut. Private Projekte sind ebenso vertreten wie professionelle SEO-Agenturen. Sogar die Marketingabteilungen mehrerer deutscher Retailgiganten mischen dieses Jahr mit, was aber durchaus nicht heißt, dass kleinere, kreative Teams ihnen nicht den Rang ablaufen können. Auch in diesem Jahr ist die Dortmunder Agentur Sumax, die in vergangenen Jahren bereits mehrere Wettbewerbe für sich entscheiden konnte, wieder an der Spitze des Feldes dabei. Wer das Keyword SommerSEO am besten optimieren und den Contest letztlich für sich entscheiden wird, ist bislang aber noch weit offen und alle Wettbewerber verfolgen gebannt die täglichen Updates der Google-Platzierungen.Es bleibt also aufregend! Wir wünschen allen Beteiligten weiterhin eine sonnige Verfassung, eiskalte Nerven und viel Erfolg.