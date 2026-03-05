Kontakt
Landtagswahl 2026: Südwesttextil ruft zur Wahlbeteiligung auf

Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband sieht die Landtagswahl als richtungsweisend für Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Beschäftigung in Baden-Württemberg und richtet sich an die Wahlberechtigten

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie Südwesttextil unterstreicht daher die Bedeutung der Information über und Teilnahme an der bevorstehenden Landtagswahl am kommenden Sonntag, dem 8. März 2026.

Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner erklärt: „Die am Sonntag zu wählende Landesregierung steht vor wichtigen Aufgaben, darunter, die Weichen für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg zu stellen. Für die Textil- und Bekleidungsindustrie als innovative Querschnittsbranche ist die Wahl deswegen ebenfalls entscheidend. Wir appellieren daher an alle Wahlberechtigten, sich intensiv zu informieren und ihre Stimme zu nutzen. An unsere Mitgliedsunternehmen und ihre Belegschaften plädieren wir besonders: Gehen Sie wählen und gestalten Sie so aktiv die Zukunft mit – für Baden-Württemberg und für Textil!“

Unter dem Leitmotiv „Struktur zeigen – für einen Standort, der zusammenhält“ hat der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband fünf zentrale landespolitische Handlungsfelder definiert: 
  1. Industriepolitik neu denken
  2. Bürokratie auf allen Ebenen abbauen
  3. Know-How stärken
  4. Infrastruktur priorisieren
  5. Zusammenhalt fördern
Das vollständige Positionspapier zur Landtagswahl finden Sie hier zum Download.

Südwesttextil e.V.

- Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist Deutschlands zweitgrößte Konsumgüterindustrie und bei technischen Textilien Weltmarktführer.
- Südwesttextil vertritt die Interessen der Branche in Baden-Württemberg. Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband ist eine Gemeinschaft von rund 200 Unternehmen mit 7 Mrd. Euro Umsatz und 24.000 Beschäftigten.
- Viele sind wichtige Zulieferer für die Autoindustrie, Luft- und Raumfahrt und Medizin oder machen mit attraktiver Mode und hochwertigen Heimtextilien den Alltag schöner und komfortabler.
- Südwesttextil ist Berater für seine Mitglieder, Netzwerker in Politik und Wirtschaft, Sozialpartner in der Tarifpolitik, Förderer der Textilforschung und des Engagements für soziale und ökologische Standards.

Textil aus Baden-Württemberg ist der Stoff, aus dem die Zukunft ist.

