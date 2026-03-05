Landtagswahl 2026: Südwesttextil ruft zur Wahlbeteiligung auf

Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner erklärt: „Die am Sonntag zu wählende Landesregierung steht vor wichtigen Aufgaben, darunter, die Weichen für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg zu stellen. Für die Textil- und Bekleidungsindustrie als innovative Querschnittsbranche ist die Wahl deswegen ebenfalls entscheidend. Wir appellieren daher an alle Wahlberechtigten, sich intensiv zu informieren und ihre Stimme zu nutzen. An unsere Mitgliedsunternehmen und ihre Belegschaften plädieren wir besonders: Gehen Sie wählen und gestalten Sie so aktiv die Zukunft mit – für Baden-Württemberg und für Textil!“
Unter dem Leitmotiv „Struktur zeigen – für einen Standort, der zusammenhält“ hat der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband fünf zentrale landespolitische Handlungsfelder definiert:
- Industriepolitik neu denken
- Bürokratie auf allen Ebenen abbauen
- Know-How stärken
- Infrastruktur priorisieren
- Zusammenhalt fördern