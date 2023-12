Bürokratieentlastung des Nachweisgesetzes geht nicht weit genug

In seiner Position fordert der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband Südwesttextil die Beseitigung bürokratischer Hürden u. a. bei der Arbeitsvertragsgestaltung, insbeson-dere dass die Textform die Schriftform ersetzt.

Auf der Agenda des Bundestags steht vor Weihnachten noch das Bürokratieentlastungsgesetzes BEG IV, zu dem nach einem Kabinettsbeschluss bereits ein Eckpunktepapier vorliegt. Darin ist auch eine längst überfällige Änderung zum Nachweisgesetz vorgesehen.



Zuletzt bedeutete die Anpassung des Nachweisgesetzes mit Wirkung zum 01. August 2022 einen Rückschritt für die erhoffte Vereinfachung und Digitalisierung der Arbeits-vertragsgestaltung. Es verpflichtete Arbeitgeber zur schriftlichen Niederlegung der wesentlichen Arbeitsbedingungen. Der Arbeitsvertrag muss wieder ausgedruckt, un-terschrieben und dem Mitarbeiter in Papierform ausgehändigt werden. Lange Zustell-zeiten und hoher Aufwand bspw. bei Niederlassungen im Ausland sind in Zeiten des Fachkräftemangels eine untragbare Situation.



Im Eckpunktepapier zum Bürokratieentlastungsgesetzes BEG IV ist nunmehr vorgese-hen, dass die Schriftform durch die digitale Form ersetzt wird. Der Wirtschafts- und Ar-beitgeberverband begrüßt den richtigen und zeitgemäßen Schritt, sieht die Bürokratie-entlastung aber noch nicht weitgehend genug. Denn im Ergebnis bedeutet die Neure-gelung keinen signifikanten praktischen Vorteil, da an die elektronische Signatur kom-plexe technische Anforderungen gestellt werden. Der Aufwand wird durch den Wegfall der postalischen Versendung zwar reduziert, Potenzial für eine echte Vereinfachung des Prozesses bietet aber nur die Textform, die im Geschäftsverkehr heutzutage ab-solut üblich und anerkannt ist. Südwesttextil fordert daher, dass das Eckpunktepapier und der spätere Referentenentwurf dahingehend angepasst werden, dass die Text-form ebenfalls zulässig ist, da diese einen signifikanten Bürokratieabbau bedeuten würde.



Die ausführliche Position mit konkretem Vorschlag zur Änderung stellt Südwesttextil in einem kürzlich veröffentlichten Positionspapier dar.