Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr findet die Weindegustation am 15. Juli 2023 erneut in der beeindruckenden Museumshalle des Weinbaumuseums in Stuttgart-Uhlbach statt. 18 Stuttgarter Wengerter präsentieren hier jeweils vier ihrer Weine und Sekte von traditionellen Rebsorten wie Trollinger oder Riesling. Auch neue PIWI-Sorten (pilzwiderstandsfähige Rebsorten) sind dabei. Zwischen 12 und 19 Uhr können die Gäste in drei zweistündigen Zeitslots mit den besten Weinmacher:innen der Stadt ins Gespräch kommen und die guten Tropfen nach Herzenslust verkosten.„Im vergangenen Jahr hat die traditionsreiche Weindegustation ihre Premiere im Weinbaumuseum gefeiert. Die Resonanz war durchweg positiv. Die Kelter bietet den perfekten Rahmen und eine wunderbare Atmosphäre für die Verkostung der Spitzenerzeugnisse. Wir freuen uns auf die zweite Ausgabe der beliebten Veranstaltung am 15. Juli“, sagt Andrea Gehrlach, Prokuristin der Stuttgart-Marketing GmbH und Leiterin des Weinbaumuseum Stuttgart.Als schöner Auftakt oder gelungener Abschluss – der Besuch der Weindegustation „Stuttgarts beste Weine meets Weinbaumuseum“ lässt sich perfekt in einen gesamten Weinerlebnistag einbinden. Direkt vor dem Museum können Weinfreund:innen in den roten Elektrobus einsteigen und die Stuttgart Weintour genießen. An neun Haltestellen der insgesamt 35-minütigen Fahrt können Wein- und Naturliebhaber:innen ganz nach Belieben ein- und aussteigen. Als reizvolle Stopps liegen neben dem Weinbaumseum Stuttgart auch die Grabkappelle auf dem Württemberg und verschiedene Weingüter auf der Route. Spaziergänge durch die idyllischen Weinberge vor oder nach der Weindegustation sind die ideale Gelegenheit, den hiesigen Weinbau zu erleben und malerische Ausblicke auf Uhlbach auszukosten. Und die umliegenden Weinstuben laden dazu ein, bei leckerer schwäbischer Küche den „Wein-Tag“ ausklingen zu lassen.Tag: Samstag, 15.07.2023Beginn: 12 – 14 Uhr, 14.30 – 16.30 Uhr und 17 – 19 UhrDauer: je Zeitfenster 2 StundenPreis: 20,00 € pro Person (Wasser und Brot werden kostenlos dazu gereicht)Tickets nur im Online Vorverkauf unter www.weinbaumuseum.de