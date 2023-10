Witzige Originale, kreative Treffpunkte, bildschöne Ecken, kuriose Geschichten, beste Aussichten, erholsame Oasen. Stuttgart überrascht immer wieder mit ganz neuen Seiten. Zusammengetragen hat die Stuttgart-Marketing diese Besonderheiten nun in den „Lieblingsvierteln“. Unter www.lieblingsviertel-stuttgart.de entsteht eine Online-Welt, in der Interessierte virtuell in die Stadtviertel eintauchen können. Ein besonderer Fokus liegt bei den Lieblingsvierteln auf dem Charakter der einzelnen Viertel und dem Stadterlebnis. Die Rubrik „Typisch!“ informiert über die Unikate des Quartiers, knackige Architekturfacts bietet „Hinter der Fassade“, unter „Mal was anderes (machen)“ finden sich ungewöhnliche Aktivitäten und „City-Date“ lockt mit einem Rendezvous mit Stuttgart und verführt mit Musik, Kunst oder Essen. Die lustmachenden Texte und die außergewöhnliche Bildsprache sollen nicht nur die Einheimischen, sondern auch Tourist:innen zu Entdeckungstouren durch die teils noch unentdeckten Stadtviertel einladen.„Jedes der Viertel in der Stuttgarter Innenstadt hat einen ganz eigenen Charakter und seinen individuellen Reiz. Mit dem Projekt ‚Stuttgarter Lieblingsviertel‘ greifen wir diese Besonderheiten auf“, so Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH. „Die Arbeit und intensive Auseinandersetzung mit den Vierteln hat uns gezeigt, wieviel Potential in den Stadtquartieren steckt und dass es sich lohnt, diese touristisch in den Vordergrund zu rücken und als eigenständiges Angebot für Stuttgart-Gäste anzubieten.“„Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit den Stuttgarter Stadtbereichen und ihren Besonderheiten auseinandergesetzt und mit viel Einsatz eine ganz eigene „Lieblingsviertel“-Welt geschaffen. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit diesem Herzensprojekt an den Start gehen“, ergänzt Carolyn Hayes, Projektleiterin der „Stuttgarter Lieblingsviertel“.Alle Texte und Geschichten werden durch eine externe Redakteurin komplett neu recherchiert, auch das Bildmaterial und Bewegtbildmaterial wurde und wird neu erstellt und erscheint in einem einheitlichen, modernen Look. Die Website wird in den nächsten Monaten immer umfangreicher und um weitere Quartiere ergänzt. Für die nächsten Stadtviertel geht es „Ab in den Süden!“ und „Go West!“. Neben der Website werden die Lieblingsviertel vor allem auf den Social-Media-Kanälen der Stuttgart-Marketing mit dem Hashtag #lieblingsviertelstuttgart sichtbar sein.Eine erste Broschüre im Magazinformat widmet sich den Vierteln im Stadtzentrum: MITTEndrin mit Königstraße und Schlossplatz, Calwer Straße und Calwer Passage sowie Abstecher zur Kulturmeile und ins Europaviertel. Die Broschüre gibt es ab sofort kostenlos in der TouristInformation „i-Punkt“ in der Königstraße 1A.Am 5. Oktober wurde das Projekt „Stuttgarter Lieblingsviertel“ bereits rund 50 Einzelhändlern im Rahmen eines Netzwerk-Treffens der City-Initiative Stuttgart e.V. vorgestellt und hat bei allen Anwesenden für besonders positives Feedback gesorgt.Weitere Informationen unter www.lieblingsviertel-stuttgart.de