Stadterkundungen im Frühjahr

In die angesagten Ecken der Stadt geht es bei der Tour. Von hippen Vierteln bis hin zu verborgenen Highlights erleben die Teilnehmer:innen einen facettenreichen Streifzug durch die Innenstadt, der auch drei vegane Verkostungen an ausgewählten Gastro-Spots beinhaltet.Die Tourbietet sich für alle an, die ein Viertel der Kontraste entdecken möchten. Der Stuttgarter Westen ist einerseits geprägt von Gründerzeit und Jugendstil, andererseits hip, innovativ und zum Wohnen begehrt. Diese Mischung macht den besonderen Charme des Westens aus. Auf dem spannenden Rundgang lernen Teilnehmer:innen beide Seiten des Viertels kennen.Ebenfalls neu im Jahr 2024 ist die Tour, bei der sich Genießer:innen auf die Spuren der Bierbrau-Tradition der Landeshauptstadt begeben. Und wer die typischen Stuttgarter „Stäffele“ erkunden möchte, schließt sich einer der neu aufgelegten und gekürzten Stäffeles-Touren an. Diese laden dazu ein, bei tollen Aussichten die typischen Stuttgarter „Stäffele“ zu erkunden – im Stuttgarter Norden, Osten, Süden, Westen oder in der Stadtmitte.Diese neuen und über 25 weitere Touren sind sowohl als öffentliche Führung als auch exklusiv zum Wunschtermin für Gruppen buchbar. Die Broschüre zu den „Stuttgart Touren 2024“ ist in der Tourist Information i-Punkt in der Königstraße 1a und in der Tourist Information am Flughafen kostenlos erhältlich. Alle Touren in der Übersicht mit den verfügbaren Terminen und Uhrzeiten gibt es außerdem unter www.stuttgarttouren.de