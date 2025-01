Witzige Originale, beeindruckende Ausblicke, überraschende Geschichten, kreative Treffpunkte und ruhige Rückzugsorte – die Stuttgarter Lieblingsviertel zeigen, was die Stadt auch neben den bekannten Sehenswürdigkeiten alles zu bieten hat. Mit einladenden Texten und einer einzigartigen Bildsprache werden sowohl Einheimische als auch Tourist:innen dazu inspiriert, Stuttgart aus einer neuen Perspektive zu erleben.Nach den Lieblingsvierteln im Zentrum und Süden rückt die Stuttgart-Marketing GmbH nun den Stuttgarter Westen in den Fokus. „Go West“ verbindet Highlights und Geheimtipps „von Feuersee bis Kräherwald“ mit Ausflügen ins Grüne zu „Solitude und Wildpark“. Ob entspannte Stadtspaziergänge durch die Altbauviertel, Gastroglück in einem der zahlreichen Cafés oder Auftanken an den Parkseen – der Stuttgarter Westen begeistert mit unverwechselbarem Charme und einer beeindruckenden Vielfalt.Die neue Broschüre im Magazinformat „Go West“ ist ab sofort kostenlos in der Tourist-Information „i-Punkt“ in der Königstraße 1A erhältlich und wird vom 18. bis 26. Januar 2025 auch auf der CMT (Halle 6, Stand 6E61) ausgegeben. Alle Inhalte warten online unter www.lieblingsviertelstuttgart.de , wo Interessierte virtuell in die Stuttgarter Lieblingsviertel eintauchen können.Und es gibt noch mehr zu entdecken: Nach „Go West“ folgen im Laufe diesen Jahres die Lieblingsviertel im Stuttgarter Osten und Norden.Weitere Informationen unter www.lieblingsviertel-stuttgart.de