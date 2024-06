Fußballfieber im Weinbaumuseum

Auch während der Fußball-EM heißt das historische Weinbaumuseum in Stuttgart-Uhlbach alle Weinliebhaber:innen willkommen – zu angepassten Öffnungszeiten. Von 13. Juni bis 14. Juli 2024 hat das Museum an vier Tagen zusätzlich geöffnet. Speziell zur UEFA EURO 2024 gibt es außerdem eine temporäre Wein- und Fußball-Cartoon-Ausstellung und ein EM-Tischkicker für alle Fußball-Fans. In der Vinothek wird als EM-Extra passend zum Wein echt schwäbischer Wurstsalat gereicht.Einen Tag vor dem EM-Finale können sich alle Weinliebhaber:innen zudem wieder auf die traditionelle Weindegustation "Stuttgarts beste Weine meets Weinbaumuseum" der Stuttgart-Marketing GmbH freuen. Am Samstag, den 13. Juli 2024, haben die Gäste hierbei die Gelegenheit, die besten Weine von regionalen Winzer:innen in der beeindruckenden Alten Kelter des Weinbaumuseums zu verkosten. Insgesamt 21 Stuttgarter Wengerter präsentieren jeweils vier ihrer Weine und Sekte – darunter sowohl traditionelle Rebsorten wie Trollinger oder Riesling als auch neue „Piwi-Sorten“ (pilzwiderstandsfähige Rebsorten). Zwischen 12 und 19 Uhr können die Teilnehmer:innen in drei zweistündigen Zeitslots mit den besten Weinmacher:innen der Stadt ins Gespräch kommen und die edlen Tropfen nach Herzenslust probieren.„Das Thema Wein ist nicht nur charakteristisches Merkmal der Region, sondern auch eines unserer wichtigsten touristischen Standbeine. Wir freuen uns sehr, den Gästen bei der jährlichen Weindegustation wieder zu präsentieren, was die Region Stuttgart in Sachen Wein alles zu bieten hat – dieses Jahr als gelungener Abschluss der Fußball-EM“, sagt Andrea Gehrlach, Prokuristin der Stuttgart-Marketing GmbH und Leiterin des Weinbaumuseum Stuttgart.Donnerstags: 14-19 UhrFreitags: 14-19 UhrSamstags: 11-19 UhrSonntags: 11 19 UhrZusätzlich:Dienstag, 18.6.: 14-18 UhrMittwoch, 19.6.: 11-16 UhrDienstag, 25.6.: 14-18 UhrMittwoch, 26.6.: 11-16 UhrTag: Samstag, 13.07.2024Beginn: 12 – 14 Uhr, 14.30 – 16.30 Uhr und 17 – 19 UhrDauer: je Zeitfenster 2 StundenPreis: 20,00 € pro Person (Wasser und Brot werden kostenlos dazu gereicht)Tickets nur im Online Vorverkauf unter www.weinbaumuseum.de