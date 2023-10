Auszeichnung!

Die Weinmanufaktur Untertürkheim eG, das Weingut Zaiß KG, das Collegium Wirtemberg eG und das Teamwerk Esslingen (eine Marke der Weingärtner Esslingen eG) führen ab sofort das Qualitätssiegel „Weinsüden Winzer“. Sie zählen zu den insgesamt 40 prämierten Weinbaubetrieben aus dem Anbaugebiet Württemberg, die aktuell von der TMBW für ihr weintouristisches Engagement gewürdigt wurden. Die vier Betriebe sind Aushängeschilder für einen attraktiven Weintourismus in Stuttgart und Esslingen und Botschafter für eine sich ständig weiterentwickelnde innovative und kreative Szene. Wein wird immer mehr zum erlebbaren touristischen Angebot: In den genannten Weingütern darf in der hauseigenen Vinothek verkostet werden. Neben Weinproben sind übers Jahr verteilt auch besondere Weinveranstaltungen und Weinwanderungen angeboten. Liebhaber:innen und Gäste erleben Fachwissen und Gastlichkeit und lernen die Winzer:innen und Betriebe hautnah kennen.„Es ist mir eine Ehre, den vier zertifizierten Weingütern die Urkunde zu übergeben. Sie ist eine Anerkennung dafür, dass sie herausragende Erlebnisse für weininteressierte Gäste schaffen und sich damit immer mehr dem Tourismus öffnen. Das Weinbaumuseum Stuttgart in Uhlbach bietet für die Siegelvergabe den gebührenden Rahmen“, freut sich Andrea Gehrlach, Leiterin des Weinbaumuseum Stuttgart.Das Weinbaumuseum und seine Vinothek schmücken sich übrigens bereits mit den Weinsüden-Siegeln „Weinsüden Vinotheken“ und „Wein und Architektur“. Und Stuttgart mit seiner malerischen Heimat des Weinbaumuseums am Fuße des Rotenberg, Stuttgart-Uhlbach, trägt bereits den Titel „Weinsüden Orte“.Weitere Informationen zum Weinsüden gibt’s unter www.weinsüden-winzer.de und zum Weinbaumuseum unter www.weinbaumuseum.de