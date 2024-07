Aktiv Genuss erleben

Die Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH initiiert am 17. und 18. August 2024 ein Erlebniswochenende, an dem sich 21 Kommunen der Region Stuttgart beteiligen. Es ist an alle Bürgerinnen und Bürger dieser Region gerichtet, die Lust auf einen Tagesurlaub haben, Neues in der Region Stuttgart entdecken möchten und ohne lange Anfahrtszeiten von den Besonderheiten dieser Region überrascht werden wollen.Von Bad Liebenzell über Waiblingen bis nach Schorndorf dreht sich am Samstag, den 17. und am Sonntag, den 18. August 2024 in der Region Stuttgart alles rund um den Genuss. Bei einigen Touren steht der Wein im Mittelpunkt, andere widmen sich der Schokolade oder auch dem Kaffee. Es gibt Genussfahrten mit dem Oldtimerbus, dem Planwagen oder Kanus. Und beim Besuch von Mühlen und Manufakturen erhalten die Teilnehmer:innen exklusive Einblicke.Eine kleine Auswahl: Am Samstag, den 17. August lädt Herzogin Sibylla in ihren Witwensitz im Leonberger Schloss. Bei einem Spaziergang durch den prächtigen Pomeranzengarten verrät sie Geheimnisse aus ihrem Arzneibuch – natürlich gilt es den Kräutergenuss auch im Glas und auf dem Brot zu verkosten. Aktive Genussliebhaber:innen kommen bei umfangreichen Angeboten in Waiblingen voll auf ihre Kosten. So zum Beispiel bei einer Führung durch die Hegnacher Mühle am Samstag oder einem Weißwurstfrühstück im idyllischen Grünen am Sonntag. Frühaufsteher:innen lernen beim Fotoworkshop auf dem Waiblinger Hochwachtturm am 17. August, wie sie die den morgendlichen Ausblick am besten festhalten und können sich im Anschluss beim Frühstück für den restlichen Ausflugstag stärken. Zu veganen Gastro-Spots führt ein kulinarischer Streifzug durch Stuttgart, zum Sundowner geht es auf den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad und Cocktails gibt es in Esslingen nach einer Tour auf dem SUP.„Die liebevoll ausgearbeiteten Angebote sollen ein Lustmacher für einen Kurztrip innerhalb der Region Stuttgart sein“ sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH. „Bei über 40 verschiedenen Touren wird jeder das für ihn passende Angebot finden. Vor allem die vielen Touren auf dem Wasser laden bei heißem Sommerwetter dazu ein, einen Tag Urlaub vor der Haustüre zu machen.“Weitere Informationen und alle Veranstaltungen am Erlebniswochenende unter www.erlebniswochenende-region-stuttgart.de