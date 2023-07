Aktiv Genuss erleben

Das abwechslungsreiche Programm bietet Ausflüge durch die Stadt und in die Natur – und bei jeder Erlebnistour warten auf die Teilnehmer:innen typische regionale Leckereien. Eine kleine Auswahl: Nürtingen lädt zum Picknick im Park – natürlich mit gefüllten Picknickkörben und Livemusik. In Waiblingen können sich die Gäste der Genuss(ver)führung anschließen, eine kulinarische Entdeckungstour durch die historischen Altstadtgassen. In Göppingen lockt die ganztägige Genuss-Rundfahrt durch das geschichtsträchtige Stauferland mit schwäbischen Häppchen. Und in der Daimlerstadt Schorndorf lädt Gottlieb Daimler zu einer persönlichen Genusstour, natürlich stilecht im Mercedes-Benz Oldtimer-Bus.„Für diejenigen, die keine größere Reise in den Sommerferien geplant haben, sollen diese Angebote ein Anreiz mehr sein, die wertvollen freien Tage mit einer großen Portion Urlaubsgefühl in unserer Region Stuttgart verbringen zu können“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH.Das Erlebniswochenende bündelt rund 35 verschiedene Veranstaltungen in der Region Stuttgart und verdeutlicht damit, wie vielfältig der Tagestourismus in der Region ist.Weitere Informationen und alle Veranstaltungen am Erlebniswochenende unter www.erlebniswochenende-region-stuttgart.de